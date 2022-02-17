شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو معدل ونسبة ضغط الدم الطبيعي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضغط الدم هو القوة التي يمارسها الدم على الجدران الداخلية للشرايين، وعلى الرغم من أن متوسط ​​ضغط الدم للشخص يظل ثابتًا، إلا أنه يظهر تقلبات طفيفة على مدار اليوم، حيث ينخفض ضغط الدم أثناء الاسترخاء ويتزايد مؤقتًا، تحت الضغط النفسى، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على نطاق ضغط الدم الطبيعي، بحسب موقع " medicinenet".

ومعدل ضغط الدم الطبيعي هو 120/80، ومن المرجح أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في:

-نوبة قلبية

-السكتة الدماغية

-فشل القلب

-فقدان البصر

-فشل كلوي

ما هي فئات ضغط الدم المختلفة؟

يمكن تصنيف ضغط الدم إلى خمسة أنواع مختلفة وهي:

طبيعي: يعتبر ضغط الدم أقل من 120/80 مم زئبق طبيعيًا.

-مرتفع: عندما تتراوح قراءات ضغط الدم باستمرار من 120 إلى 129 ضغط الدم الانقباضي وأقل من 80 ملم زئبق الانبساطي، يُعرف باسم ارتفاع ضغط الدم، يتعرض الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ما لم يتم اتخاذ خطوات للسيطرة عليه.

-المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم: في هذه الحالة ، تتراوح قراءات ضغط الدم باستمرار من 130 إلى 139 الانقباضي أو 80 إلى 89 ملم زئبق للانبساطي، قد يصف الأطباء أدوية ضغط الدم وبعض التغييرات في نمط الحياة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

-المرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم: في هذه الحالة ، تتراوح قراءات ضغط الدم باستمرار بين 140/90 ملم زئبق أو أعلى وقد يصف الأطباء مجموعة من الأدوية وتغييرات في نمط الحياة.

-أزمة ارتفاع ضغط الدم: هذه هي الحالة الأكثر خطورة وتتطلب رعاية طبية طارئة في هذه الحالة ، يتجاوز ضغط الدم فجأة 180/120 ملم زئبق اتصل بالطبيب فورًا إذا ظهرت الأعراض التالية:

-ضيق في التنفس

-ألم صدر

-ألم في الظهر

-خدر / ضعف

-تغيير في الرؤية

-صعوبة الكلام

علامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم

قد لا يكون لارتفاع ضغط الدم أي أعراض، لذلك وُصف ارتفاع ضغط الدم بأنه "القاتل الصامت". يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم الطويل الأمد إلى مضاعفات متعددة بما في ذلك النوبات القلبية أو أمراض الكلى أو السكتة الدماغية.

يعاني بعض الأشخاص من أعراض ارتفاع ضغط الدم. تشمل هذه الأعراض:

-صداع الرأس

دوخة

ضيق في التنفس

رؤية مشوشة

الشعور بنبضات في الرقبة أو الرأس

الغثيان