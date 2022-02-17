هكذا تخسرين الوزن الزائد بسرعة !

بيروت - نادين محمد -

تحدث عملية خسارة الوزن عندما يستهلك الجسم سعرات حرارية أكثر مما يدخل إليه. يعني بكل بساطة تقليل كمية الطعام وزيادة الرياضة تساهم في تخفيف الوزن من الدهون المتراكمة.

فقدان الوزن دون ممارسة التمارين الرياضية مسألة صعبة لكنها ليست مستحيلة مع إتباع بعض النصائح، ولا يقتصر الأمر على إجراء تعديلات في النظام الغذائي ونمط الحياة فقط، ولكن أيضًا إلى تعديل جدول نومك ومستويات التوتر وعادات الطعام لديك بعناية.

نصائح لفقدان الوزن بسرعة

تناول البيض:

يمكن أن تكون للبيض العديد من الفوائد، بما في ذلك المساعدة في تخسيس الوزن، كما تشير الدراسات إلى أن تناول البيض في وجبة الإفطار بدلًا من وجبة الإفطار المبنية على الحبوب يمكن أن يساعد على تناول سعرات حرارية أقل خلال الـ 36 ساعة بعد تناول البيض بالإضافة إلى فقدان المزيد من الوزن والدهون في الجسم.



تقليل 10% من اللحوم الحمراء والمعالجة



في دراسة أجرتها جامعة ميشيغان، كشفت الحسابات التي قام بها الباحثون أنه مقابل كل غرام من اللحوم المصنعة التي يستهلكها الشخص، يضيع 0.45 دقيقة من العمر الافتراضي له. فإذا كان الشخص يتناول الكثير من اللحوم الحمراء أو المصنعة، فإن نصيحة الباحثين هي أن يتم استبدال 10% منها بتناول مزيج من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والمكسرات والبقوليات، بما يمكن أن يضيف 48 دقيقة من الحياة بصحة أفضل.

القفز 10 مرات مرتين يوميًا



يمكن لأدنى قدر من التمرين أن يحدث فرقًا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على قوة العظام طوال الحياة، مما يوازن خطر الإصابة بهشاشة العظام. بالنسبة لتجربة، نُشرت نتائجها في الدورية الأميركية لتعزيز الصحة، طُلب من 60 امرأة في فترة ما قبل انقطاع الطمث، تتراوح أعمارهن بين 25 و50 عامًا، أداء 10 أو 20 قفزة مع راحة لمدة 30 ثانية بين القفزات، مرتين يوميًا لمدة 16 أسبوعًا، لمعرفة مدى تأثيرها على عظامهن. أظهرت النتائج أن القفز اليومي أدى إلى زيادة بنسبة 0.5 % في كثافة العظام، بينما أظهرت المجموعة الضابطة التي لم تقفز انخفاضًا بنسبة 1.3 % في كثافة العظام خلال التجربة التي استمرت أربعة أشهر.

الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه

الطازجة المتنوعة، والإقبال على تناول السلطات خاصة الخضراء. استبدال الأطعمة المقليّة بالمسلوقة والمشوية. ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي ولمدة لا تقل عن نصف ساعة. الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون

شرب القهوة

تعد القهوة غنية بمضادات الأكسدة والتي يمكن أن تكون لها فوائد صحية عديدة، بما في ذلك تخفيف الوزن ولكن يجب التأكد من عدم إضافة السكر أو غيره من المكونات ذات السعرات الحرارية العالية إليها، وتشير الدراسات إلى أن الكافيين في القهوة يمكن أن يعزز التمثيل الغذائي بنسبة 3-11٪ ويزيد من حرق الدهون بنسبة تصل إلى 10-29٪.

شرب الشاي الأخضر

على الرغم من أن الشاي الأخضر يحتوي على كميات قليلة من الكافيين، إلا أنه محمّل بمضادات أكسدة قوية تسمى الكاتيكين، والتي يعتقد أنها تعمل بالتآزر مع الكافيين لتعزيز حرق الدهون، وأوجدت العديد من الدراسات أن الشاي الأخضر سواء أكان مشروبًا أو مكملاتِ مستخلص الشاي الأخضر يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن.

اقرئي أيضاً:افضل طرق حرق الدهون وخسارة الوزن برجيم الشاي الابيض