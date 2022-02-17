شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد نظافة الفم في الحفاظ على صحة القلب؟.. دراسة توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

توصل باحثون أمريكيون في دراسة حديثة؛ إلى أن الأطفال الذين يعانون من مشكلات في القلب، عرضة أكثر من غيرهم لمشكلات في الفم مثل الآلام في الأسنان أو نزيف في اللثة.

وكشفت الدراسة أن لدى 1َ0 بالمئة من الأطفال والمراهقين الأميركيين الذين يعانون من مشكلات في القلب صحة أسنانهم تتراوح من عادية إلى جيدة، وفقا لتصنيف آبائهم.

وكان هذا ضعفي عدد الأطفال الذين لا يعانون من مشكلات في القلب.

وبحسب الباحثين فإنه إذا دخلت بكتيريا الفم في مجرى الدم، فقد يكون الأطفال الذين يعانون من مشكلات في القلب، عرضة للشغاف المعدي، وهو التهاب يهدد الحياة لأنه يصيب البطانة الداخلية لحجرات القلب وصماماته.

ولذلك، تقول ألين دي أليسيو رئيسة قسم طب أسنان الأطفال في مستشفى الأطفال ببيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا، إن صحة الفم أمر مهم لتجنب الآلام وعلاجات طب الأسنان.

وأضافت أن رعاية الأسنان الوقائية المبكرة هي مفتاح حماية الأطفال المولودين بعيوب في القلب.