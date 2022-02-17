شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: الناجون من كورونا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية جديدة أن الناجين من فيروس كورونا معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالاكتئاب ومشاكل النوم و إساءة استخدام الأدوية، بحسب جريدة "دايلي ميل" البريطانية.وربطت مجموعة متزايدة من الأبحاث بين التغلب على الفيروس التاجى والمشاكل الصحية بعد أشهر، مثل التعب وضباب الدماغ، لكن هذه الدراسة، التى أجريت على 150 ألف شخص ربطت العدوى بمشاكل صحية عقلية أكثر خطورة.

ووجد الباحثون أن الناجين من كورونا كانوا أكثر عرضة بنسبة 40% للاكتئاب أو صعوبة النوم، و 20 % أكثر عرضة لتعاطي المخدرات في غضون عام من الإصابة بفيروس كورونا.ولديهم أيضًا مخاطر أعلى قليلاً للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة والأفكار الانتحارية ونوبات الهلع.

وكلما كانت الإصابة أكثر شدة، زادت احتمالية الإبلاغ عن مشكلة تتعلق بالصحة العقلية، مما يشير إلى أن كورونا ربما يلعب دورًا.

الدراسة، التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، كانت قائمة على الملاحظة ولم تستطع إثبات سبب لكن الاكتئاب والقلق مرتبطان بالفعل بـ "أعراض كورونا طويلة الأمد " ، وهو مصطلح شامل يغطي مجموعة من الأمراض التي يعاني منها الأشخاص بعد الإصابة.

تتزايد الأدلة بالفعل على أن فيروس كورونا يدمر الأوعية الدموية، بما في ذلك الأوعية الموجودة في الدماغ، وهو ما قد يفسر الأعراض المزمنة.

وأشار الباحثون إلى دراسات سابقة أظهرت أن عدوى كورونا، وخاصة الأعراض الشديدة - يمكن أن تقلل من تدفق الدم إلى الدماغ وتضر بالخلايا العصبية لتفسير نتائجهم.

من بين أولئك الذين أصيبوا بكورونا في الدراسة ، تم إدخال 20996 (14 %) إلى المستشفى بسبب أعراض كورونا الشديدة.وكان مرضى كورونا في المستشفيات أكثر عرضة بنسبة 243 % للإصابة بمشكلة صحية عقلية ، بمعدل 177 حالة إضافية لكل 1000 شخص.

لكن أولئك الذين لم يصابوا بعدوى شديدة كانوا أكثر عرضة بنسبة 40 % للمعاناة من مشاكل الصحة العقلية ، أو 31 حالة إضافية لكل 1000.

وقال العلماء إن الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا كانوا أكثر عرضة بنسبة 60 % للإصابة باضطراب في الصحة العقلية أو وصفة طبية من أولئك الذين لم يصابوا بكورونا.

تم تجنيد المشاركين في أحدث دراسة من قاعدة بيانات الرعاية الصحية الوطنية لوزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية.

وكان معظمهم من الرجال (89 %) ، وتم تصنيفهم على أنهم بدناء (45 %) أو زائدي الوزن (35 %).

الوزن هو أحد أكبر عوامل الخطر لفيروس كورونا ، حيث تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للوفاة بثلاث مرات.

وربطت الأبحاث السابقة بين البقاء على قيد الحياة من فيروس كورونا ومشاكل الصحة العقلية.

وجدت ورقة واحدة من جامعة أكسفورد نُشرت في أبريل من العام الماضي أن واحدًا من كل ثلاثة ناجين تم تشخيصه بالاكتئاب أو القلق أو مشاكل أخرى في غضون ستة أشهر من التغلب على الفيروس.

ووجدت ورقة منفصلة من جامعة ميلانو أن أكثر من نصف المرضى الأشد مرضًا أصيبوا فيما بعد بمشاكل نفسية - بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة.

وقال الدكتور ماكس تاكيت ، الطبيب النفسي بجامعة أكسفورد الذي لم يشارك في الدراسة: `` هذه دراسة جيدة التنفيذ تؤكد النتائج التي توصلت إليها العديد من الدراسات السابقة التي تظهر أنه بعد الإصابة بفيروس كورونا، يكون المرضى أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الصحة العقلية."



