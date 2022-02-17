شكرا لقرائتكم خبر عن فاعليته أكثر كفاءة من الحقن.. هل سمعت عن استنشاق اللقاح؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

يقول بعض الخبراء إن اللقاحات المستنشقة توفر حماية أكثر فعالية بجرعات أقل.

وكشف الدكتور أميش أدالجا، الباحث البارز في مركز جونز هوبكنز للصحة في بالتيمور، أن استهداف اللقاحات لمناطق تشريحية معينة من الجسم حيث تكون المناعة أكثر أهمية، يمكن أن يوفر حماية أكثر استدامة واتساعًا من اللقاحات القابلة للحقن عندما يتعلق الأمر بفيروسات الجهاز التنفسي.

وأجرى باحثون بجامعة ماكماستر الكندية، دراسة معملية على لقاح يتم استنشاقه عبر الفم، ثم قاموا بنقل لقاحهم الجديد إلى المرحلة الأولى من التجارب السريرية، لمعرفة ما إذا كان سيكون فعالاً بنفس الطريقة لدى البشر.

يقدم الباحثون الكنديون لقاحهم عبر جهاز بخاخ يحول السائل إلى رذاذ يتم استنشاقه من خلال الفم إلى عمق الرئتين.

من جهته، قال الدكتور ماثيو ميلر الأستاذ المشارك في معهد مايكل جي ديجروت لأبحاث الأمراض المعدية في جامعة ماكماستر الكندية: “يؤدي تحفيز المناعة في الرئتين إلى استجابة قوية تفوق استجابة الجسم للقاح الذي يتلم حقنه بالطريقة التقليدية”.