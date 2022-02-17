فوائد البلسان على الصحة لا تقدر بثمن

بيروت - نادين محمد -

على الرغم من عدم وجود علاج واحد يناسب جميع الأمراض، إلا أن الأطباء يقولون إن من أهم فوائد نبات البلسان فائدته في علاج العديد من الأمراض المختلفة، فهو مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي قد تعزز جهاز المناعة لديك. يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وحماية قلبك أيضاً والوقاية من أعراض البرد والإنفلونزا، وتخفيفها ومن أهم فوائد البلسان الأخرى فائدته في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بجانب كونه مفيداً أيضاً للبشرة والشعر، وتعمل الألياف الموجودة في نبات البلسان على تحسين عملية الهضم، وتمنع أمراض الجهاز الهضمي الأخرى.

فوائد البلسان

البلسان تعزز المناعة

تتحدث العديد من الدراسات عن قدرة البلسان على تعزيز جهاز المناعة، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الأمراض، وتساعد فيتامينات A وC الموجودة في الفاكهة في الحفاظ على الصحة. الحماية ضد الفيروسات التي قد تتلف جدران الخلايا.

يقلل نبات البلسان أيضاً من إنتاج المخاط أثناء البرد والإنفلونزا، مما يخفف الأعراض. يعزز نبات البلسان المناعة عن طريق زيادة إنتاج السيتوكينات الالتهابية. وبهذه الطريقة، تساعد أيضاً في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

فوائد البلسان في تحسين صحة الجهاز الهضمي

يعتبر نبات البلسان مصدراً جيداً للألياف ويمكن أن يعزز الهضم. يمكن للألياف الموجودة في النبات أيضاً علاج مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل الإمساك واضطراب المعدة والغازات والانتفاخ.

فوائد البلسان في منع السرطان

نبات البلسان غني بمادة الكيرسيتين والتي تحفز جهاز المناعة، وتظهر دراسات أخرى أن البلسان يمكنه أيضاً علاج سرطان البروستاتا.

تعزيز صحة القلب

نظراً لكونها غنية بالبوتاسيوم والصوديوم، يمكن أن يساعد نبات البلسان في تنظيم ضغط الدم، فهو يعزز استرخاء الأوعية الدموية. ومن المعروف أيضاً أن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم يقلل من الضغط على القلب. أظهرت الدراسات أن الأفراد الذين يتناولون كمية كبيرة من البوتاسيوم لديهم خطر أقل بنسبة 49 في المائة للوفاة بمرض القلب الإقفاري.

فوائد البلسان علاج مرض السكري

تشير الدراسات إلى أن البلسان يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، مما يساعد في علاج مرض السكري.

فوائد البلسان تقوية العظام

من المعروف أن الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم في التوت تقوي العظام، وتزيد من كثافة المعادن في العظام، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

قد يمنع أيضاً الأنثوسيانين الموجود في التوت فقدان العظام في حالات معينة.

فوائد البلسان في تخسيس الوزن

يساعد نبات البلسان على إنقاص الوزن فإنه غني بالألياف التي تزيد الإحساس بالشبع مما يساعد في إنقاص الوزن.

فوائد البلسان تعزيز صحة الجلد والشعر

يحافظ البلسان على بشرتك متألقة لفترات أطول؛ لأنه غني بخصائص فطرية مضادة للشيخوخة ومقاومة للجذور الحرة، علاوة على ذلك، فهي تعمل أيضاً كعامل طبيعي لإزالة السموم، وتساعد على منع الأمراض الجلدية المؤلمة مثل البثور والدمامل والندوب.

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