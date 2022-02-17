بيروت - نادين محمد -

هناك أنواع كثيرة من الشاي، هناك الشاي الأسود، الغني بمضادات الأكسدة، والشاي الأبيض، وهو مشروب منعش خالٍ من السعرات الحرارية مع خصائص مضادة للأكسدة، الشاي الأخضر، الذي يعطي دفعة لعملية التمثيل الغذائي الخاص بك، وبالتالي يجعلنا نفقد الوزن بشكل أسرع، خاصة عند تناوله مع الزنجبيل، وهناك أيضاً شاي الشمر. ولكن هل سمعت من قبل عن الشاي الأزرق والفوائد الصحية التي يقدمها؟

فوائد الشاي الأزرق وكل ما يجب أن تعرفيه عنه؟

إن هذا الشاي الفريد ذا الألوان الزاهية يُعرف أيضاً باسم شاي البازلاء، أو الفراشة الزرقاء، وهو مصنوع من زهرة البازلاء، المنتشرة في آسيا الاستوائية. هو عبارة عن شاي عشبي خالٍ من الكافيين مستخرج من زهرة تجفف في درجة حرارة معينة في الثلاجات.

فوائد الشاي الأزرق حرق الدهون

الشاي الأزرق يساعد على حرق الدهون وتخسيس الوزن. إن الاستهلاك المنتظم للشاي الأزرق يزيد من التمثيل الغذائي، والذي بدوره يحرق الدهون الزائدة.

فوائد الشاي الأزرق مضاد للأكسدة

الشاي الأزرق مضاد للأكسدة. كما أن له خصائص مضادة للالتهابات ومدر طبيعي للبول، ويساعد على إزالة السموم من الجسم، يعد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أمراً حيوياً للصحة لأنها تحارب الجذور الحرة، والتي تعد السبب الرئيسي للشيخوخة المبكرة للجسم.

فوائد الشاي الأزرق محاربة مرض السكر

هذا الشاي رائع لمرضى السكري؛ لأنه يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. يساعد تناول كوب من الشاي الأزرق بين الوجبات على تنظيم مستويات السكر في الدم.

فوائد الشاي الأزرق يقلل من التوتر والقلق

يتم استخدام الشاي الأزرق لتقليل التوتر والقلق منذ العصور القديمة. سيساعدك شرب الشاي الأزرق على الشعور بالاسترخاء، والحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل. كما أنه يساعد في تحسين وظائف المخ والذاكرة.

فوائد الشاي الأزرق مفيد للشعر والبشرة





غني بمضادات الأكسدة مدهش للشعر والبشرة. نظراً لأن هذا الشاي غني أيضاً بالعديد من الفيتامينات والمعادن، فإنه يثبت أنه أكثر فاعلية في منع علامات الشيخوخة المبكرة للبشرة والشعر.

مضاد للسرطان ومضاد للأورام

الشاي الأزرق غني بمضادات الأكسدة التي تقتل الخلايا المسببة للسرطان؛ لذا فإن شرب كوب من الشاي الأزرق كل يوم يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض مثل السرطان والأورام.

مضادة للميكروبات



في العديد من الدراسات، أظهر الشاي الأزرق تأثيرات كبيرة مضادة للميكروبات ضد المكورات العنقودية الذهبية، والتي يمكن أن تسبب مجموعة من الأمراض من الالتهابات الجلدية البسيطة مثل البثور ومتلازمة الجلد المسموط إلى الأمراض التي تهدد الحياة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا، وحتى متلازمة الصدمة السامة.



فوائد الشاي الأزرق له خصائص مضادة للالتهابات



يحتوي الشاي الأزرق على مركبات الفلافونويد. توجد الفلافونويدات في جميع الفواكه والخضروات تقريباً، وهي من مضادات الأكسدة القوية ذات الخصائص المضادة للالتهابات بالإضافة إلى فوائدها في تقوية الجهاز المناعي.

فوائد الشاي الأزرق يحسن البصر

يحتوي الشاي الأزرق على مضاد للأكسدة يسمى proanthocyanidin، والذي يزيد من تدفق الدم إلى الشعيرات الدموية في العين، ويفيد في علاج الجلوكوما، وعدم وضوح الرؤية، وتلف الشبكية والعيون المجهدة.

فوائد الشاي الأزرق يزيل سموم الجسم



من المهم تناول كوب من الشاي الأزرق كل يوم. فهو ينظف الكبد والكلى والأمعاء وكذلك المعدة.

يعزز فقدان الوزن

الشاي الأزرق يمكن أن يعزز أيضاً من فقدان الوزن. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تناول الشاي الأزرق كمشروب التخلص من السموم مع أطعمة مثل السلطات الخضراء مع البروكلي والخس أو حتى الزبادي اليوناني قليل الدسم؛ للحصول على أقصى قدر ممكن من الفوائد.

كيفية تحضير الشاي الأزرق في المنزل؟

أضيفي الماء الساخن إلى 4 قطع من زهرة البازلاء، وقومي بتغطية الكوب للاحتفاظ بالحرارة. اتركيها منقوعة لعدة دقائق (حوالي 3-4) أو حتى يصبح الماء بلون أزرق.

يمكنك اختيار تناول الشاي ساخناً أو مثلجاً؛ لأنه طعمه رائع في كلتا الحالتين. فإن أفضل وقت لتناول الشاي الأزرق هو في الصباح مع وجبة الإفطار وأيضاً بعد الغداء. يمكنك أيضاً إضافة العسل إلى الشاي الأزرق إذا كنت ترغبين في تعزيز نكهته.

اقرئي أيضا : أنواع من الشاي لعلاج مشاكل الهضم في عيد الأضحى