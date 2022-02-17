شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة..اكتشاف فيروس "حدوة الحصان" لدى الخفافيش فى الصين يمكنه تحديد منشأ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علماء الأحياء من معهد باستور الفرنسي عن وجود فيروس شبيه بكورونا عند الخفافيش، ويطلق عليه "حدوة الحصان".في أحد الكهوف الكارستية شمال لاوس في الصين

وكشفت دراسة نشرت في جريدة "تاس" أن الفيروس المكتشف يساعد علي تحديد منشأ وباء كورونا العالمي.

وأوضح عالم الأحياء الدكتور مارك إلوا في معهد باستور الفرنسي، أن هناك ثلاثة أنواع من الفيروسات هم السبب في انتشار فيروس كورونا أو وباء كوفيد19، وثبت أن الفيروسات الثلاثة يمكنها اختراق الخلايا البشرية بسهولة، حيث حدد العلماء خمسة أنواع من الفيروسات التي تسبب في الإصابة بالمضاعفات ، وهما ا BANAL-52 و BANAL-103 و BANAL-236، القريبة من SARS-CoV -2 والقادرة على إصابة الخلايا البشرية

وتم البحث عن طريق خضوع 600 خفاش تحت التجارب في الكهوف الكارستية، وتم تجميع عينات الدم والسوائل الحيوية والعثور علي الحمض النووي "RNA"، وثبت أن هناك 5 فيروسات هي المسببة في الإصابة بالأمراض، وهما BANAL-52 و BANAL-103 و BANAL-236 قريبة جدا من SARS-COV-2، المسبب لمرض كورونا.

وأكد العلماء أن هذه الدراسة ستساهم بشكل كبير في فهم تاريخ ظهور كوفيد 19.