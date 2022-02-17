شكرا لقرائتكم خبر عن الباذنجان مش مجرد مسقعة.. بيعالج فقر الدم ويساعد فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى الباذنجان على عناصر غذائية مفيدة لجسم الإنسان، فهو غنى بعنصر الحديد الذى يعالج فقر الدم ، كما يحتوى على مركبات مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في الحفاظ على صحة جيدة، ويعد خيارا صحيا إذا كنت تفكر فى إنقاص وزنك فهو ملىء بالألياف التى تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة ، بالإضافة إلى فوائده الصحية الأخرى وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

الفوائد الصحية للباذنجان :1) مصدر المستقلبات:

ينتج الباذنجان مجموعة من المستقلبات الثانوية المختلفة جنبًا إلى جنب مع بعض المركبات الأخرى مثل glycol-alkaloids ومركبات مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في الحفاظ على صحة جيدة.

2) قوة الشفاء:

مقتطفات الباذنجان لها تأثيرات علاجية لاضطرابات مثل الحروق والالتهابات مثل التهاب المعدة والفم والتهاب المفاصل.

3) يساعد في إنقاص الوزن:

كونه غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية، فإن الباذنجان يكمل أي نظام غذائي لإنقاص الوزن، تمر الألياف ببطء عبر الجهاز الهضمي وقد تساعدك على الشعور بالشبع وتقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

4) يحافظ على صحة الدماغ:

المغذيات النباتية الموجودة في الباذنجان تحمي أغشية الخلايا وتعزز وظيفة الذاكرة في الدماغ، المركبات الموجودة في الباذنجان لديها أيضا القدرة على تجنب ورم الدماغ.

5) مفيد للمرأة الحامل:

الباذنجان مفيد للحوامل والمرضعات، بفضل الحديد الموجود فيه والذى لديه القدرة على شفاء متلازمة ما قبل الحيض، وانقطاع الطمث، وعلاج فقر الدم قبل الولادة.