شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن العصب المنضغط .. أعراضه وأسبابه وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث العصب المنضغط عند زيادة الضغط بشكل كبير جدًا أكثر من اللازم على العصب والأنسجة المحيطة به، أو من العظام أو الغضاريف أو العضلات أو الأوتار ويعوق هذا الضغط وظيفة العصب، مما يسبب الشعور بالألم أو الوخز أو التخدير أو الضعف، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن العصب المنضغط وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هى أعراض العصب المنضغط؟

-الخدر أو انخفاض الإحساس في المنطقة التي يقوم العصب بإمدادها.

-ألمًا حادًا موجعًا أو حارقًا، قد ينبعث إلى الخارج.

-الإحساس بالوخز، وشعور كالإبر والدبابيس.

-ضعف العضلات في المنطقة المصابة.

س:متى تزور الطبيب؟

يرجى زيارة الطبيب في حالة استمرار علامات وأعراض العصب المنضغط لعدة أيام وإذا كان لا يستجيب إلى إجراءات الرعاية الذاتية، مثل الحصول على الراحة وتناول مسكنات الألم التي تُصرف من دون وصفة طبية.

س:ما هى أسباب الإصابة بالعصب المنضغط؟

يحدث العصب المنضغط عند زيادة الضغط بشكل كبير جدًا أكثر من اللازم على العصب من الأنسجة المحيطة به، في بعض الحالات، قد يكون هذا النسيج عظامًا أو غضاريف، كما في حالة القرص الفقري المنفتق الذي يضغط على جذر عصبي وفي حالات أخرى، قد تتسبب العضلات أو الأوتار في حدوث هذه الحالة.

في حالة متلازمة النفق الرسغي، قد تكون هناك مجموعة متنوعة من الأنسجة هي المسؤولة عن انضغاط العصب المتوسط في النفق الرسغي، وتشمل الأغماد الوترية المتورمة داخل النفق، أو عظم متضخم يُضيق النفق، أو في رباط سميك متنكس.

وهناك عدة حالات يمكن أن تجعل الأنسجة تضغط على أحد الأعصاب أو مجموعة منها، بما في ذلك"الإصابة، التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب الرسغين، الإجهاد من العمل المتكرر، الهوايات أو الأنشطة الرياضية، السمنة".

س: ما هى عوامل الخطر للإصابة بالعصب المنضغط؟

-الجنس، إن النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة النفق الرسغي، وقد يرجع ذلك إلى أن الأنفاق الرسغية أصغر لديهن.

-النتوءات العظمية، قد يؤدي الرضح أو المرض الذي يسبب سُمك العظام، مثل الفصال العظمي، إلى النتوءات العظمية، و قد تعمل النتوءات العظمية على تيبس العمود الفقري وكذلك تضييق المساحة التي تنتقل من خلالها الأعصاب، والضغط على الأعصاب.

-التهاب المفاصل الروماتويدي، يمكن أن يضغط الالتهاب الناجم عن التهاب المفاصل الروماتويدي على الأعصاب، خاصةً في المفاصل.

-مرض الغدة الدرقية يزداد خطر إصابة الأشخاص الذين يعانون مرض الغدة الدرقية بمتلازمة النفق الرسغي.

-داء السكري، يزداد خطر إصابة الأشخاص المصابين بداء السكري بالانضغاط العصبي.

-السمنة. قد يشكل الوزن الزائد ضغطًا إضافيًا على الأعصاب.

س: ما هى طرق الوقاية من العصب المتضرر؟

-اتخاذ وضعية جيدة، لا تعقد رجليك أو تستلقي في أي وضعية واحدة لمدة طويلة.

-إدخال تمارين القوة والمرونة في برنامج التمارين المنتظم.

-قلل من الأنشطة المتكررة وأعطِ نفسك فترات راحة متكررة عند الدخول في هذه الأنشطة.

-حافظ على وزن صحي.