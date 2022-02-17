شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. كورونا انتشر قبل 130 عاماً في هذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

شك علماء أن المرض التنفسي الغامض الذي انتشر في روسيا عام 1889، قد يكون سببه في الواقع فيروس كورونا.

ونقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز؛ أن “الإنفلونزا الروسية” التي انتشرت في روسيا في ذلك الوقت تحمل كثيرا من أوجه التشابه مع فيروس كورونا الحالي. وتسبب الفيروس آنذاك في ثلاث موجات من العدوى على مدى عدة سنوات.

ووفقا للصحيفة كان المصابون بـ”الإنفلونزا الروسية” يعانون أيضا من فقدان حاستي الذوق والشم، وعانى بعضهم من أعراض طويلة الأمد استمرت لعدة أشهر، .

وبحسب السجلات الصحية الحكومية، تضيف الصحيفة، كانت “الإنفلونزا الروسية” تقتل كبار السن أكثر بكثير من الأطفال.

ونقلت الصحيفة عن بيتر باليسي الباحث في الإنفلونزا وأستاذ الطب في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي في نيويورك، أن فكرة تسبب كورونا في “الإنفلونزا الروسية” تبقى مجرد احتمال فقط حتى الآن، رغم أوجه التشابه “المخيف” بينها و بين الفيروس الحالي.

يذكر أن وباء كورونا أدى رسميا إلى وفاة أكثر من 5,836,026 شخصا في أنحاء العالم منذ نهاية ديسمبر 2019.