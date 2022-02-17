شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعراض “غريبة” تكشف عن الإصابة بـ”أوميكرون” والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت دراسة جديدة، أن متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا يمكنه أن يستقر في الأمعاء بدلا من الأنف والجهاز التنفسي.
ونقلت صحيفة “الصن” البريطانية عن البروفيسور تيم سبيكتور، أن الأشخاص المصابين بمتحور “أوميكرون”، قد يعانون فقط من أعراض على مستوى الجهاز الهضمي مثل الغثيان والتقيؤ وآلام البطن والانتفاخ وحرقة المعدة والإسهال.
وأوضح أنه من المعروف أن المصابين بـ “أوميكرون” يشكون من فرط الإحساس بألم يشمل كل أعضاء الجسم، كما أن هناك علامة أخرى تظهر على مرضى “أوميكرون”، قبل أن يشعروا بظهور الأعراض على أجسادهم وهي الصوت الخشن أو الأجش.
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