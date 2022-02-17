شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أعراض تدل على التهاب عضلة القلب.. لا تهملها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن التهاب عضلة القلب، يصيب خلايا عضلة القلب، والأنسجة المحيطة وكذلك الأوعية الدموية، التي تغذي القلب.

وأوضحت المؤسسة أن من أسبابها إهمال علاج عدوى فيروسية مثل الإنفلونزا ،والهربس، والحصبة، أو بكتيرية، التهاب اللوزتين، والحمى القرمزية، والدفتيريا مع الإجهاد الجسدي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية،

كما يرتفع الخطر بسبب أسلوب الحياة غير الصحي كالتدخين.

وتتمثل أعراض التهاب عضلة القلب في: خفقان القلب والشعور بالضغط على الصدر، وضيق التنفس، وتضخم الطحال، والكبد، وتورم الساقين، وآلام الأطراف، والشهية، والوزن، وتراجع القدرة على بذل المجهود، والشعور بالتعب المستمر.