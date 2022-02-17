شكرا لقرائتكم خبر عن النوبة القلبية لها أعراض اعرفها واحمى نفسك بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك نوعان للنوبة القلبية فمنها الصامتة أى التى تظهر أعراضها بشكل مفاجئ ولا يكون لها أى سابق إنذار، أما النوبة القلبية ذات الأعراض المبكرة يجب على الجميع التعرف على أعرضها تجنبا لحدوث أى مضاعفات صحية مرتبطة بها.

وحول ذلك أشار التقرير المنشور عبر موقع "webmed" إلى أن إهمال أعراض النوبات القلبية قد يكون من أسباب الإصابة بالسكتة القلبية، لذا يجب التعرف على العلامات المبكرة الخاصة بها، ومنها:

- ألم فى الصدر.

- التعرق الشديد.

- الشعور بالتعب والإرهاق الغير مبرر أو عند القيام بأى نشاط بسيط.

- حدوث إضرابات فى الجهاز الهضمى وألم فى المعدة.

- الإصابة بالقلق والتوتر واضطرابات في النوم.

وأكد التقرير ضرورة الذهاب لإجراء الإسعافات الأولية عند ظهور الأعراض السابق ذكرها، لأنها علامة علي الإصابة بالنوبات القلبية، التي يجب الحذر منها، للحد من التعرض للإصابة بالمضعفات المرتبطة بها، والإصابة بالسكتة القلبية المؤدية للوفاة.

- ممارسة الرياضة يوميا.

- تناول الأطعمة الصحية قليلة السعرات الحرارية.

- القيام بالكشف الدوري علي القلب حال ظهور أي أعراض.