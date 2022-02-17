نصائح لتناول الطعام الصحى دون حساب السعرات الحرارية

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القاهرة - سامية سيد - إن تناول الطعام الصحى هدف بحد ذاته، وليس مجرد وسيلة لإنقاص الوزن، لكن إذا كنت قد حاولت تغيير عاداتك الغذائية نقدم لك نصائح مدعومة علميًا لتناول الطعام الصحى، والتى لا تتطلب منك حساب السعرات الحرارية، بحسب موقع "life hacker".

نصائح لتناول الطعام الصحى دون تتبع السعرات الحراريةاحصل على بعض البروتينات الخالية من الدهون

البروتين لبنة بناء عضلاتك، والأطعمة الغنية بالبروتين تميل إلى أن تجعلك تشعر بالشبع والامتلاء، فكر فى اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والبقوليات ومنتجات الصويا.

ركز على الألياف

تعمل الألياف على تحسين الشعور بالشبع، ومن المعروف أنها تعمل على تحسين حركات الأمعاء إذا كنت تواجه صعوبة في التخلص من كيس رقائق البطاطس، فإن استبدال الأطعمة الخفيفة المغذية بخيارات غنية بالألياف سيساعدك على الشعور بالشبع بشكل طبيعي تشمل الأمثلة الحبوب الكاملة والبقوليات ومعظم الفواكه والخضروات.

تناول المزيد من الخضروات

تعتبر الخضروات من المصادر الرئيسية للمغذيات والفيتامينات المهمة لمساعدة الجسم كله على أداء وظيفته ضع في اعتبارك توسيع ذوقك بمزيد من أنواع الخضروات ، خاصة حسب الموسم.

اختر الدهون الجيدة

هناك أنواع مختلفة من الدهون لبدء دمج الدهون الصحية في نظامك الغذائي، ابحث عن أطعمة مثل الأفوكادو والمكسرات والبيض والأسماك الدهنية مثل السلمون.

قلل من السكر

هناك عدد من النصائح العملية والفعالة لخفض السكر تدريجيًا من نظامك الغذائى، خاصة أن معالجة جسمك للسكر يسبب الصداع (مثل ما يسمى بانهيار السكر)، لكن ما يمكنك فعله هو تركيز مصادر السكر على التفاح والتوت والفواكه الأخرى التي تحتوي على الأقل على الألياف والفيتامينات لمساعدة جميع أنظمتك على العمل في أفضل شكل.

احصل على نوم أفضل

تشير الدراسات إلى أن الحصول على أقل من سبع ساعات من النوم بشكل منتظم يمكن أن يؤدى إلى صعوبة السيطرة على الجوع والرغبة الشديدة فى تناول الطعام.

ابدأ بعقلك

هناك نصائح ملموسة لجعل الأكل الصحى أسهل على نفسك، مثل إعادة تنظيم ثلاجتك حول خيارات صحية جاهزة لتناولها، إن التأكد من أن لديك دائمًا خيارات صحية فى متناول اليد يمكن أن يساعد فى اتخاذ قرارات جيدة عند تناول الطعام.