شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول البروتين يمنحك الطاقة التى يحتاجها الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما نصبح غير قادرين على ممارسة الحياة بشكل طبيعى، فنحن نحتاج إلى تناول بعض العناصر الغذائية التى من دورها إمداد أجسامنا بالطاقة، ومن أهمها البروتين الذى من دوره تقوية العضلات وبنائها، وإعطاء الجسم الطاقة التى يحتاجها فى يومه لتجنب التعرض للضعف والهبوط فى الجسم.

وخلال التقرير المنشور عبر موقع "ويب ميد" و"فيت أند ويل"، سنتعرف لماذا يوصى الأطباء بضرورة اتباع النظام الغذائى الغنى بالبروتين.

وأكد التقرير أن البروتين يساهم بشكل ملحوظ فى إنقاص الوزن، وتقوية عضلات الجسم، وزيادة نمو العضلات والحفاظ على صحة العظام، والحفاظ على توازن الطاقة والشعور بالنشاط والحيوية، لكن ينصح بإضافة الكربوهيدرات الصحية للبروتين حتى تحصل على الطاقة التى تحتاجها.

وقدم التقرير، العديد من الفوائد الصحية التى تعم على الجسم عند اعتياده على تناول البروتين، ومنها:

- تقليل فرص الإصابة بفقر الدم والأنيميا.

- الحفاظ على صحة العضلات وتقوية العظام.

- تقوية الجهاز المناعى فى الجسم، والحد من الإصابة بالأمراض البكتيرية والفيروسية.

- يساهم البروتين فى زيادة حرق الدهون فى الجسم، والتخلص من الوزن الزائد لأنه يزيد من شعورك بالشبع.

- تناوله يقلل من فرص الإصابة بمرض السكرى.