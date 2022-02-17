شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد لعصير الرمان.. من تحسين الذاكرة إلى محاربة الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمرة الرمان تعتبر واحدة من أكثر الفواكه صحيا، ويحتوى عصير الرمان على مواد تدعم صحة البروستاتا ومضادات الأكسدة للحفاظ على مرونة الشرايين، واستهلاكه اليومى أكثر فاعلية فى تحسين وظيفة مضادات الأكسدة من الفواكه الأخرى، وتمنحك إضافة العصير إلى نظامك الغذائى جسمًا صحيًا، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv" .

الفوائد الصحية لعصير الرمان : 1. يقلل مستويات مستضد البروستاتا عند الرجال:

تبين أن شرب كوب من عصير الرمان يوميًا يقلل من مستويات مستضد البروستاتا النوعي (PSA) لدى الرجال، فكلما ارتفع مستوى المستضد البروستاتي زاد خطر الوفاة بسرطان البروستاتا.

2. يحارب ترسبات الأسنان:

يحتوى عصير الرمان على العديد من الخصائص المضادة للفيروسات التى تكون فعالة ضد ترسبات الأسنان .

3. صديق للقلب:

وفقًا لدراسة نُشرت في Journal Clinical Nutrition ، أدى استهلاك عصير الرمان إلى خفض ضغط الدم بنسبة تزيد عن 12% لدى المشاركين، ووجدت الدراسة أنه يقلل من الترسبات في الشريان السباتي ويقلل أيضًا من الكوليسترول السيئ مما يحافظ على صحة القلب.

4. غني بمضادات الأكسدة:

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة المعززة للصحة ، ويحتوي العصير على مادة التانين المعروفة باسم Punicalagin وكذلك البوليفينول والأنثوسيانين المعروفين بمضادات الأكسدة القوية لمكافحة الأمراض، ووفقًا لدراسة نُشرت فى مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أظهر عصير الرمان نشاطًا مضادًا للأكسدة أعلى بثلاث مرات من الشاي الأخضر.

5. يحارب الالتهابات:

يحتوى عصير الرمان على بعض الخصائص المضادة للالتهابات ويلعب دورًا مهمًا فى القناة الهضمية، وفقًا لكتاب Healing Foods ، فقد ثبت أن مركبات الفلافونول المضادة للأكسدة تقلل بشكل كبير من نشاط البروتينات التي تسبب حالات التهابية مثل التهاب المفاصل.

6. يحسن الذاكرة:

تظهر بعض الدراسات أن عصير الرمان يمكن أن يكون مفيدًا في تحسين الذاكرة، بفضل مادة البوليفينول الموجودة في العصير والتي تعمل على حماية الأعصاب.

7. يمنع فقر الدم:

عصير الرمان غني بمحتوى الحديد، يساعد في زيادة نمو خلايا الدم الحمراء في الجسم ويعزز مستويات الهيموجلوبين.

8. الأفضل لصحة الجلد والشعر:

يحتوى عصير الرمان على العديد من مضادات الأكسدة التى تساعد على منع عمل الجذور الحرة فى الجسم، ويحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى تساعد فى الحفاظ على صحة الجلد والشعر .