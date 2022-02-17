شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قواعد صحية يجب اتباعها عند تناول البقوليات.. النقع قبل الطهى أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما نتحدث عن نظام غذائى صحى ومتوازن تلعب البقوليات دورًا رئيسيًا فى تلبية المتطلبات الغذائية اليومية، حيث تساعد البقوليات فى بناء البلازما والدم والعضلات والدهون والعظام والأعصاب والأنسجة التناسلية، وهى مهمة لكل من الأنظمة الغذائية النباتية وغير النباتية، وفى الآونة الأخيرة، ذكرت أخصائية التغذية والمؤلفة روجوتا ديويكار أهمية البقوليات والقواعد التى يجب على الشخص اتباعها أثناء تناول البقوليات، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

القاعدة الأولى: انقع البقوليات قبل الطهى

ووفقًا لأخصائية التغذية روجوتا فإن نقع البقوليات قبل الطهي يساعد في تقليل مضادات المغذيات ويسمح بعمل الإنزيم الأمثل لتفكيكها، حيث يساعد النقع أيضًا على امتصاص الأحماض الأمينية فيها، والتى يصعب استيعابها، لأنها تحتوى بشكل طبيعى على ما يسمى بمضادات التغذية، وهى جزيئات تأتى فى طريق امتصاص العناصر الغذائية، والتى غالبًا ما تؤدى إلى الغازات والانتفاخ وعسر الهضم.

القاعدة الثانية: استخدم النسبة الصحيحة من البقوليات والحبوب

النسبة الصحيحة للبقوليات والحبوب هى 1: 3، ويفضل مزج البقوليات والحبوب معًا لاستكمال العناصر الغذائية، حيث تفتقر الأولى إلى حمض أمينى يسمى الميثيونين بينما تفتقر الحبوب إلى اللايسين الذى يوجد بكثرة فى البقوليات، حيث يساعد تناول النسبة الصحيحة من كلا العنصرين في السيطرة على الشيب المبكر، وتقوية كتلة العظام، وتقوية المناعة عن طريق بناء الأجسام المضادة عند التعرض لأى عدوى.

القاعدة الثالثة: تناول ما لا يقل عن 5 أنواع من البقوليات أسبوعيًا

تقترح أخصائية التغذية روجوتا تناول ما لا يقل عن 5 أنواع من البقوليات أسبوعيًا، الفكرة وراء اتباع هذه القاعدة هى تحسين تناول جميع العناصر الغذائية لتحقيق اقصى استفادة والحصول على التنوع الغذائى اللازم لأمعاء صحية.