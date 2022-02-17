لو جعت قبل النوم.. 3 أطعمة يمكنك تناولها أبرزها عين الجمل

القاهرة - سامية سيد - "بلاش تأكل قبل النوم" مقولة نسمعها كثيرا والهدف منها تجنب الإصابة بالأمراض، كمشاكل المعدة، أو زيادة الوزن، لكن ماذا تفعل عند الرغبة فى تناول الطعام قبل النوم؟.

وقدم التقرير العديد من الأطعمة المسموح بتناولها عند الشعور بالجوع قبل النوم، ومنها:

- عين الجمل:

يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، كالكالسيوم والبروتين وحمض الفوليك، لذا فعند رغبتك في تناول الطعام قبل النوم فيمكنك تناول حفنة صغيرة من عين الجمل.

- الزبادى بالفواكه: هذا النوع من الغذاء منخفض السعرات الحرارية، وأيضا يمد الجسم بالبروتين والدهون المفيدة، لذا عليك تناوله عند رغبتك فى تناول الطعام قبل النوم. - طبق سلطة خضراء: عند رغبتك الملحة فى تناول الطعام قبل النوم، يمكنك تناول طبق من السلطة الخضراء، فهى غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة للجسم، كالكالسيوم والحديد، وفيتامين أ وسي وب ود.