شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى من رئيس موديرنا : كورونا بات في مراحله الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في ظل ما تقوم به العديد من بلدان العالم حول رفع جميع القيود الخاصة بفيروس كورونا، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “موديرنا” ستيفان بانسل، أمس الأربعاء، أن العالم ربما يقترب من المراحل الأخيرة للوباء، وهو سيناريو معقول، بحسب قوله.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي” عن ” بانسل” في رده على سؤال بأن العام يشهد الآن المراحل الأخيرة من الوباء قوله : “أعتقد أن هذا “.

وأضاف أن هناك احتمال بنسبة 80% مع تطور أوميكرون، سنرى فيروسا أقل وأقل ضراوة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لموديرنا أنه من المحتمل أن نرى بنسبة 20% طفرة تالية، والتي ستكون أشد من الحالية، بحسب قوله.

كما تفاءل في حديثه قائلا: أعتقد أننا كنا محظوظين كعالم إذ لم يكن أوميكرون شديد الضراوة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، سجلت 15.47 مليون حالة جديدة في الأيام السبعة الماضية في جميع أنحاء العالم.