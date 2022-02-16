احذر.. البرودة في أطراف أصابعك دليل على مرض خطير

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: قد يعتقد البعض أن البرودة الدائمة في أطراف الجسم وخاصة اليدين، أمرًا عاديًا بسبب بردوة الجو، لكن هناك مخاطر كبيرة من الإصابة بمرض تصلب الشرايين، نتيجة ارتفاع نسبة الكوليسترول.

وحسب تقرير ” إكسبريس”، فإنه نظرا لغياب الأعراض فعادة ما يتم التقاط الحالة أثناء اختبارات الدم الروتينية. ومع ذلك، يمكن أن تشير إحدى العلامات الموجودة في اليدين والأصابع إلى انسداد الشرايين المتقدم.

وكلما تُرك الكوليسترول المرتفع لفترة أطول دون إدارة، زادت العواقب على صحة الفرد، وذلك لأن ترسبات الكوليسترول المنتشرة في الدم تتشبث بالجدران الداخلية للشرايين، ما يؤدي إلى تصلبها بمرور الوقت.

ويمكن أن يؤدي تصلب الشرايين إلى مجموعة من المضاعفات، وعندما يضيق تصلب الشرايين في ذراعيك أو ساقيك، قد تصاب بمشاكل في الدورة الدموية تسمى مرض الشريان المحيطي.

وهذا يمكن أن يجعلك أقل حساسية للحرارة والبرودة، ويزيد من خطر ما يسمى بحرق قضمة الصقيع. وفي حالات نادرة، يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية في ذراعيك أو ساقيك إلى موت الأنسجة.

كما أن الخدر والبرودة في أطراف الجسم من العلامات الشائعة لتصلب الشرايين.

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