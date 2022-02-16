الخبراء يكشفون 3 مؤشرات لاكتشاف الخرف في سن الثلاثين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 07:15 مساءً - منذ 40 دقيقة

صحيح أن أعراض الإصابة بالخرف لا تظهر الا بعد سنوات من “التدهور الداخلي للدماغ “، لكن بعضها قد يظهر بشكل مبكر عند نوع معين من هذا المرض وبالتحديد، في الثلاثينيات من عمر الانسان، بحسب ما ذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وفي شرح طبي، أشارت الصحيفة الى أن الاضطراب الوراثي، المعروف باسم اعتلال الشرايين الوعائي السائد الدماغي واعتلال بيضاء الدماغ، قد يؤدي إلى الخرف الوعائي (أو ضعف الإدراك الوعائي).

وتوجد المادة البيضاء في الأنسجة العميقة للدماغ (تحت القشرة)، وتحتوي على ألياف عصبية (محاور عصبية)، وهي امتداد للخلايا العصبية.

وفي السياق، أشار خبراء في مؤسسة “جون هوبكنز ميديسن” إلى أن الاضطراب الوراثي يؤثر على الأوعية الدموية في المادة البيضاء في الدماغ.

ثلاثة مؤشرات

وأوضحوا أن هذا الاضطراب ترافقه بعض الأعراض، التي تظهر في الثلاثينيات من عمر الإنسان، وهي الصداع النصفي والنوبات والاكتئاب الحاد.

كذلك، قد تشمل الأعراض، وفق المنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة في الولايات المتحدة: الضعف الإدراكي والاضطرابات النفسية.

وأبرزت المنظمة أن الأعراض وشدّتها قد تختلف من شخص لآخر، حتى بين أفراد العائلة نفسها.

يذكر أن أكثر من 57 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من الخرف، ومن المتوقع أن يزيد الرقم إلى 153 مليونا بحلول عام 2050.