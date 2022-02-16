الإمارات … تغيير موعد الإحاطة الإعلامية الخاصة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

قررت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تغيير موعد الإحاطة الإعلامية الخاصة بتطورات الوضع الوبائي في البلاد, وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو تراجع الوضع الوبائي والإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وبحسب الوكالة، فإن الإحاطة التي تقدمها الحكومة الإماراتية بشأن إصابات كورونا ستكون كل أسبوعين بناء على مستجدات الوضع الوبائي وتراجع أعداد المصابين.

التصريحات حول إجراءات كورونا في الإمارات

تقدم الحكومة الإماراتية إحاطة إعلامية لموافاة المواطنين بمستجدات الوضع الوبائي في البلاد بصفة دورية، لكن مع تراجع مستوى الإصابات تم تغيير موعدها.

وقررت الإمارات العربية المتحدة رفع الطاقة الاستيعابية داخل دور العرض السينمائية إلى ‏الحد الأقصى بداية من الثلاثاء 15 فبراير/ شباط الجاري.‏

يذكر أن الإمارات أعلنت، في وقت سابق، أنها ستلغي القيود المفروضة بسبب كورونا بصورة تدريجية.