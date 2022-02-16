مصر توفر لقاحات… لأكثر من 52 مليون مواطن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 07:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - فبراير - 2022 4:29 مساءً

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، توافر أكثر من 73.9 مليون جرعة لقاح تكفى، لأكثر من 52 مليون مواطن.

ورصد التقرير الحالة الوبائية فى مصر خلال الفترة من فبراير 2020 حتى 14 فبراير 2022، فيما يتعلق بحالات الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، ونسبة التغيير فى حالات الاسبوع الوبائى 6 مقارنة بالاسبوع الوبائى 5 لسنة 2022، والتى سجلت انخفاضا على مستوى محافظات الجمهورية، بحسب بيان نشره الحساب الرسمي لمجلس الوزراء عبر “فيسبوك”.

وتضمن التقرير مقارنة للخصائص الوبائية للوفيات من مرض كوفيد – 19 خلال موجات الجائحة، وذلك طبقا للفئات العمرية، وكذا إجمالى العينات الإيجابية لفيروس كورونا التى تم عمل تسلسل جينى لها من المواقع المختارة، والترصد الروتينى خلال الفترة من ديسمبر2021، وحتى يناير 2022، إلى جانب البيان الخاص بتوزيع حالات الاصابة بالمتحور دلتا، والأوميكرون حسب الفئات العمرية، والذى أظهر أن أكثر الاصابات بين حالات الأوميكرون تقع في فئة الشباب والاطفال عن حالات دلتا التى يقع معظمها في كبار السن.

وأفاد الوزير بأن إجمالي حجم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستهلكة والمتاحة بلغ 140.5 مليون جرعة، مشيرا إلى أن اجمالي الجرعات المستهلكة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 67.7 مليون جرعة، حيث أصبح هناك 29.2 مليون شخص محصن بالكامل بالجرعتين الأولى والثانية، وتم تقديم أكثر من 811 ألف جرعة تنشيطية، موضحاً توافر أكثر من 73.9 مليون جرعة، تكفى لأكثر من 52 مليون مواطن.

وأوضح الوزير أن إجمالي تطعيمات الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً بلغ 296.4 ألف جرعة أولى وثانية، كما بلغ إجمالي تطعيمات الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً، أكثر من 1.8 مليون جرعة أولى وثانية.