تعرف على أهمية إجراء المسح الذرى للغدة الدرقية

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القاهرة - سامية سيد - تصنع الغدة الدرقية وتخزن الهرمونات الأساسية في الجسم، كما يمكن أن يوفر المسح الذري للغدة الدرقية معلومات عن حجم الغدة وشكلها ونشاطها العام، وفي سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أسباب إجراء المسح الذرى للغدة الدرقية وأهميتها، بحسب موقع Medicine net.

الغدة الدرقية هي غدة تصنع وتخزن الهرمونات الأساسية التي تساعد على تنظيم معدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم ومعدل التفاعلات الكيميائية (التمثيل الغذائي) في الجسم وهي تقع في العنق الأمامي أسفل "تفاحة آدم".

الغدة الدرقية هي الجزء الرئيسي من الجسم الذي يمتص اليود في فحص الغدة الدرقية، ويتم تمييز اليود بمقتفى إشعاعى، ويتم استخدام كاميرا خاصة لقياس كمية التتبع التي تمتصها الغدة الدرقية من مجرى الدم.

كيف يتم إجراء المسح الذري للغدة الدرقية

إذا كنت قد خضعت لفحص الغدة الدرقية، فسيُطلب منك تناول مشروب أو ابتلاع حبة تحتوي على اليود وستنتظر بعد ذلك حتى تمتص الغدة الدرقية اليود - عادة نحو 4 ساعات.

في هذا الوقت تستلقي تحت جهاز التصوير الومضاني، وسوف تلتقط صورًا ترتبط مباشرة بكمية اليود التي تلتقطها الغدة الدرقية، ويتم ذلك عن طريق حساب كثافة وموقع أشعة جاما المنبعثة من اليود المسمى إشعاعيًا ثم تغادر المستشفى وتعود في غضون 24 ساعة لإجراء فحص ثانٍ بنفس الطريقة.

تأكد من السماح للطبيب الذى يجرى الاختبار بمعرفة ما إذا كان لديك حساسية من اليود، أو إذا كنت قد تناولت الكثير من الأطعمة التى تحتوى على اليود (مثل السوشى) قبل الاختبار.

أسباب إجراء المسح الذري للغدة الدرقية

يمكن أن يوفر فحص الغدة الدرقية معلومات عن حجم وشكل الغدة بالإضافة إلى النشاط الكلى للغدة (هل الغدة الدرقية بأكملها مفرطة النشاط أم خاملة؟).

على سبيل المثال، يتم استخدام مسح الغدة الدرقية لتحديد مدى نشاط أنسجة الغدة الدرقية فى تصنيع هرمون الغدة الدرقية يمكن أن تحدد هذه الميزة ما إذا كان التهاب الغدة الدرقية موجودًا، ويمكنه أيضًا الكشف عن وجود ودرجة فرط نشاط الغدة (فرط نشاط الغدة الدرقية) في هذه الحالة ، يكشف الفحص عن زيادة امتصاص اليود من الغدة بأكملها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر فحص الغدة الدرقية معلومات عن مناطق معينة داخل الغدة الدرقية ويمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كانت أي مناطق موضعية مفرطة الأداء أو لا تؤدي وظيفتها مقارنة ببقية الغدة، وفي هذه الحالات تظهر البقع على الصورة المقابلة للمناطق التي تمتص اليود بشكل مختلف عن باقي الغدة.

يعد فحص الغدة الدرقية مفيدًا بشكل خاص في تقييم عقيدات الغدة الدرقية، خاصة بعد فشل خزعة الإبرة الدقيقة في توفير التشخيص سيكشف الفحص ما إذا كانت عقيدة الغدة الدرقية "تعمل" أو "لا تعمل".

بالإضافة إلى ذلك يمكن إجراء مسح للغدة الدرقية للمساعدة في تحديد ما إذا كان سرطان الغدة الدرقية قد انتشر خارج نطاق الغدة الدرقية في الرقبة لهذا الغرض، عادة ما يتم إجراء فحص الغدة الدرقية لكامل الجسم.

ما مدى أمان فحص الغدة الدرقية؟

من المهم أن نتذكر أن اليود يتركز فقط في أنسجة الغدة الدرقية، ما يجعل هذا الاختبار آمنًا ومخصصًا تمامًا لاضطرابات الغدة الدرقية.

يمكن أن يوفر فحص الغدة الدرقية معلومات عن كل من بنية الغدة الدرقية ووظيفتها يمكن أن تساعدك هذه المعلومات وطبيبك في تحديد ما إذا كانت الإجراءات أو الأدوية ضرورية من الناحية الطبية.



