شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن تساعد الشوربة على إنقاص وزنك بسرعة؟ تعرف على الأنواع الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الحساء أو الشوربة طعامًا مريحًا في مختلف المأكولات والثقافات، هذا لأنه بصرف النظر عن كونها مغذية للغاية، فمن السهل تحضيرها وهضمها، لكن هل يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن؟ هو ما يوضحه التقرير المنشور بشبكة "تايمز نيوز" الهندية.

تتحدث آن لويز جيتلمان، مؤلفة كتاب The New Fat Flush Plan إلى Woman's World عن كيف يمكن أن يكون الحساء خيارًا ممتازًا للطعام عند العمل على خطط إدارة الوزن، حيث أنه من خلال تناول الشوربة مع نظام كيتو الغذائي لفقدان الوزن، يمكن أن يفقد الشخص حوالي 18 رطلاً في أسبوع واحد فقط.

الكيتو دايت والشوربة لانقاص الوزن

تعمل حمية الكيتو على التخلص من السكر والنشا من النظام الغذائي وإضافة الدهون والبروتين، واكتسب هذا النظام الغذائي شعبية بين المتحمسين لفقدان الوزن وعندما يتم اتباعه بالطريقة الصحيحة، يمكن أن يكون نظام كيتو الغذائي مفيدًا للغاية، على الرغم من أوجه القصور في هذا الريجيم بسبب تجنب الكربوهيدرات، إلا أن كيتو دايت هو أحد الأنظمة الغذائية التي يتبعها الأشخاص إذا كانوا يرغبون في الحصول على نتائج سريعة.

الشوربة طعام سهل التحضير مما يجعله خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة أيضًا، ويمكن أن يمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول، كما يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي وينظم حرق الدهون بسرعة مما يساعد على إنقاص الوزن.



فيما يلى.. أنواع الشوربات الصحية التى يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي: فيما يلى.. أنواع الشوربات الصحية التى يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي: شوربة الطماطم

هذه أحد أصناف الحساء الأكثر شعبية، حيث أنه مفيد لصحة الجهاز الهضمي والجلد.

شوربة الكرنب

إذا كنت تبحث عن حساء غني بالألياف، فأنت بحاجة إلى إضافة حساء الكرنب إلى نظامك الغذائي، ويمكن أن يساعد هذا الحساء في عملية الهضم وتقليل الالتهاب وخفض مستويات ضغط الدم.

شوربة الدجاج

يعد تنظيم تناول البروتين الصحي أمرًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بنظام كيتو دايت الغذائي وما يمكن أن يكون مصدرًا أفضل للبروتين غير الدجاج، ومع ذلك، تأكد من عدم اففراط فى إضافة الملح لها.

شوربة السبانخ

إذا كنت لا تحب تناول الخضروات، فتناولها فى الشوربة، يمكنك إعداد شوربة السبانخ نظرًا لفوائدها الصحية، فهى مصدر غني للكالسيوم وفيتامين K وD والعناصر الغذائية الأخرى، كما يمكن أن يساعد هذا الحساء في تعزيز المناعة وعملية الهضم والتمثيل الغذائي.

شوربة الفطر أو عيش الغراب

الفطر أو عيش الغراب منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، كما أنه غنى بالبروتين ويمكن استخدامه كبديل ممتاز للحوم للنباتيين.