صحة ورشاقة

هيئة الدواء تكشف 10 خطوات مهمة لاستعمال قلم الأنسولين لمرض السكر

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القاهرة - سامية سيد - 1 -يتم تنظيف الجلد مكان حقن الإنسولين.

2- يمكن استخدام ضمادة كحولية أو قطعة قطن مغموسة في الكحول.

3- تترك المنطقة تجف قبل الحقن. ​

4 - امسك ثنية من الجلد، ويتم الضغط برفق على الجلد والدهون بين الإبهام والإصبع الأول.​

5- يتم إدخال الإبرة مباشرة في الجلد في وضع عمودي.

6 -يضغط على زر الحقن لحقن الإنسولين مع الاستمرار في الضغط على زر الحقن في مكانها لمدة ١٠ ثوانٍ.​

7 -تسحب الإبرة للخارج و يستبدل غطاء الإبرة مع الضغط على موقع الحقن لمدة ٥ إلى ١٠ ثوانٍ ولا يدلك مكان الحقن. ​

8 -يتم إخراج الإبرة من القلم بتدوير الإبرة المغطاة عكس اتجاه عقارب الساعة. ​

9 -توضع الإبرة في حاوية لها غطاء محكم .​

10 - يتم تركيب غطاء القلم وتخزين القلم حسب التوجيهات.​

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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