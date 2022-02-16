شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف 10 خطوات مهمة لاستعمال قلم الأنسولين لمرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 1 -يتم تنظيف الجلد مكان حقن الإنسولين.

2- يمكن استخدام ضمادة كحولية أو قطعة قطن مغموسة في الكحول.

3- تترك المنطقة تجف قبل الحقن. ​

4 - امسك ثنية من الجلد، ويتم الضغط برفق على الجلد والدهون بين الإبهام والإصبع الأول.​

5- يتم إدخال الإبرة مباشرة في الجلد في وضع عمودي.

6 -يضغط على زر الحقن لحقن الإنسولين مع الاستمرار في الضغط على زر الحقن في مكانها لمدة ١٠ ثوانٍ.​

7 -تسحب الإبرة للخارج و يستبدل غطاء الإبرة مع الضغط على موقع الحقن لمدة ٥ إلى ١٠ ثوانٍ ولا يدلك مكان الحقن. ​

8 -يتم إخراج الإبرة من القلم بتدوير الإبرة المغطاة عكس اتجاه عقارب الساعة. ​

9 -توضع الإبرة في حاوية لها غطاء محكم .​

10 - يتم تركيب غطاء القلم وتخزين القلم حسب التوجيهات.​