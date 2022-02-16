شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أعراض الإصابة بالسرطان عند الأطفال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزارة الصحة والسكان عن بعض الأعراض التي تشير إلى إصابة الأطفال بالسرطان مؤكدة أن تلك الأعراض تمكن الأسرة من التنبؤ باصابة الطفل بالسرطان .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الأعراض تتضمن الإصابة بالحمي والصداع الحاد وألم في العظام وفقدان الوزن بشكل سريع .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه من الضرورى استشارة الطبيب والكشف المبكر عن السرطان وتابعت : يساعد الكشف المبكر علي الشفاء السريع من المرض.

وأوضحت وزارة الصحة أنه يتم علاج الاصابات الخاصة بسرطان الأطفال بالمجان من خلال التأمين الصحي مشيرة إلى أن الدولة توفر مراكز علاجية كبيرة وتقدم العلاج باحدث البرتوكولات العلاجية .