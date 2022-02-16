تحذير ياباني.. تأخير الجرعة الثالثة يتسبب بوفيات!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

قال خبراء ومسؤولون محليون إن تأخر الحكومة اليابانية في توزيع الجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا جعلها أكثر عرضة لزيادة عدد الوفيات بسبب المتحور أوميكرون، وذلك مقارنةً بالبلدان الغنية الأخرى.

ويمكن أن يثير ذلك متاعب سياسية لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إذ إن حوالي 30% من السكان يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر، وبالتالي فهم أكثر عرضة لخطر المعاناة من مضاعفات جراء الإصابة بفيروس كورونا بدون تلقيهم لجرعة تنشيطية من اللقاح.

من جهتها، حثت الحكومات المحلية، ومن ضمنها حكومة طوكيو، على توزيع الجرعات التنشيطية بشكل أسرع.

وتم تقليص فترة الانتظار أخيراً بين الجرعتين الأوليين والجرعة المعززة لستة أشهر، وهي لا تزال أطول من فترة الانتظار في كوريا الجنوبية على سبيل المثال والتي تصل إلى ثلاثة أشهر وفي سنغافورة والتي تبلغ خمسة أشهر.

وتلقى 10% فقط من سكان اليابان الجرعة الثالثة من اللقاحات، مقارنةً بأكثر من 50% في كوريا الجنوبية وسنغافورة.