لا تتهاونوا بالتغيّر المفاجئ في الصّوت.. قد يكون علامة على الإصابة بأوميكرون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

مع تفشي جائحة كورونا، لا ينبغي الاستخفاف بالتغيّر المفاجئ في الصّوت، إذ أنه قد يكون علامة على الإصابة بالمتحور “أوميكرون”، قبل ظهور الأعراض.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن باحثين أكدوا أن التغير المفاجئ في الصوت من طبيعي إلى خشن أو أجش، قد يكون علامة على الإصابة بأوميكرون.

وذكرت أنه في هذه المرحلة يجب أن يفكر الشخص في إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا وعزل نفسه 5 أيام، لأن التهاب الحلق هو أحد أكثر الأعراض شيوعاً التي يتم الإبلاغ عنها في الوقت الحالي مع انتشار أوميكرون.

وقال البروفيسور تيم سبيكتور، من تطبيق Zoe Covid Symptom Study الصحي البريطاني: “التهاب الحلق هو علامة رئيسية لأوميكرون، إذ يصفه البريطانيون بأنه نوع خشن أو شائك من التهاب الحلق ومؤلم للغاية، وهو شيء لم يكن موجودا من قبل مع نزلات البرد الأخرى”.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه بيانات منظمة الصحة العالمية الحديثة عن أن الجرعات المعززة من اللقاحات تقلل من خطر الوفاة من أوميكرون بنسبة 95%.

كما وجدت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين حصلوا على جميع الجرعات من اللقاحات هم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا طويل الأمد، وبالمقارنة مع غير الملقحين، فإن الحاصلين على جرعتين على الأقل من اللقاح، يقللون من خطر إصابتهم بالمرض الشديد بنسبة 50%.