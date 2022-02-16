بيروت - نادين محمد -

يحدث التسمم في المعدة نتيجة عدم تحملها بعضاً من الأطعمة أو من جراء حساسية تجاه أصناف معينة. عارض يستدعي التوجه إلى الطبيب فوراً، بالرغم من إمكانية علاجه في المنزل، لأن علاجه، وإن كان متاحاً طبيعياً، ينبغي أن يتم بعد استشارة الطبيب وتحت إشرافه، خاصة وأن العوارض التي تصاحبه قد تشكل خطراً على الحياة، كالجفاف، الحرارة الشديدة، الإسهال، القيء، الدوار، خدر في الأطراف، وجود دم في اللعاب أو البراز....

تنظيف البطن من التسمم في المنزل



بعد استشارة الطبيب لمعرفة مدى الإصابة بالتسمم ولتحديد الطرق المناسبة للحالة، هناك وسائل عدة لتنظيف البطن من التسمم، إحداها العلاجات الطبيعية.... ما هي؟ وكيف يتم العلاج بها؟

الحليب والزبادي لتنظيف البطن من التسمم



يمتلك الحليب والزبادي خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا تساعد فى علاج التسمم، فالحليب يخفف من تركيز التسمم ويشكل طبقة عازلة تغلف المعدة، من خلال قدرته على تنشيط إفراز عصارة المعدة التي تحتوي على حمض الهيدروكلوريك، فيتفاعل هذا الأخير مع الحليب ويحوله إلى خثارة يصعب هضمها، فتتشكل طبقة عازلة تغطي المعدة والأمعاء.

بدوره الزبادي، من الأطعمة الغنية بالبكتيريا النافعة، والتي تعادل البكتيريا الضارة المسببة للتسمم في البطن. يحتوي أيضاً على أحماض أمينية تساعد في تطهير الجسم من السموم وتعويض المعادن التي فقدها.

الزنجبيل لتنظيف البطن من التسمم



الزنجبيل من الأعشاب الطبية التي تساعد في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي والمعدة، يساعد في تطهير المعدة من البكتيريا والجراثيم المسببة للتسمم، وذلك لاحتوائه على مركبات فعالة لهذا الغرض، وهي الزنجرون Zingerone، والزينجبرين Zingiberene، والكامفين Camphene، الفيلاندرين Phellandrene، كما يقلل نوبات القيء والغثيان المصاحبين لتسمم البطن. ينصح بتناول مشروب الزنجبيل مع العسل والذي يحتاج إلى:

• قطعة صغيرة من جذر الزنجبيل الطازج.

• القليل من قشر الليمون.

• عصير حبة من الليمون.

• 6 أكواب من الماء.

• 5 ملاعق من العسل.

• 4 أكياس من شاي البابونج أو أي نوع آخر مفضل.

الطريقة

• يقشر جذر الزنجبيل ويقطع إلى شرائح.

• توضع شرائح الزنجبيل مع الماء في وعاء على النار.

• يضاف العسل وقشر ويترك المزيج حتى يغلي.

• تضاف أكياس الشاي وعصير الليمون ويترك لبضع دقائق.

• يرفع عن النار ويتم تناول كوب منه ساخناً.

العسل لتنظيف البطن من التسمم



العسل مضاد حيوي، يعمل على تطهير الجسم من السموم، إذ إنه غني بمضادات الجراثيم والبكتيريا، يساهم في علاج آثار تسمم البطن والمضاعفات التي يتسبب فيها، كما يعالج عسر الهضم الذي يحدث من جراء وجود الجراثيم في المعدة.

الطريقة

• تمزج 3 ملاعق من العسل مع كوب من الماء الفاتر.

• يتم تناوله 4 مرات يومياً.

خل التفاح لتنظيف البطن من التسمم



يمتلك خل التفاح خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، فهو بالرغم من طبيعته الحمضية، يساهم بتهدئة بطانة المعدة بفضل خصائصه القلوية، كما يقضي على البكتيريا المسبب الرئيسي.

الطريقة

• تخفف ملعقتان من خل التفاح في كوب من الماء الدافىء.

• يتم تناوله 3 مرات في اليوم قبل وجبة الطعام.

الثوم لتنظيف البطن من التسمم



يعتبر الثوم مكوناً فعالاً لتنظيف البطن من التسمم، بسبب احتوائه الغني بمضادات البكتيريا والفيروسات، كما يساعد في التخفيف العوارض المرافقة للتسمم، كالإسهال وآلام البطن.

الطريقة

يمكن الاستفادة من الثوم لتنظيف البطن من التسمم بعدة طرق:

• يتم تناول فص من الثوم مع الماء عن طريق البلع.

• إضافة فصوص الثوم إلى الزبادي.

النعناع لتنظيف البطن من التسمم



يعتبر النعناع من المشروبات المهدئة للمعدة، يعالج المغص والتقلصات التي ترافق تسمم البطن، وذلك من خلال قدرته على تحفيز تدفق العصارة الصفراوية، هذا إضافة إلى أنه يقلل من الشعور بالغثيان ويساعد في إدرار البول، ما يساعد في طرد السموم والسوائل المحتبسة في الجسم.

الطريقة

تضاف حفنة من أوراق النعناع الطازج إلى كوب من الماء المغلي.

يترك شراب النعناع حتى يختمر لبضع دقائق، ثم يتم تناوله مرتين إلى 3 مرات يومياً.



الوقاية ما بعد تنظيف البطن من التسمم

شرب السوائل

وذلك من أجل تعويض ما خسره الجسم منها أثناء الإصابة بالتسمم، نتيجة التقيؤ والإسهال، لوقايته من الجفاف. يجب الإكثار من تناول السوائل، أهمها الماء، كذلك يمكن تناول الثلج المجروش.

تناول الأطعمة الخفيفة

عندما يتمكن المصاب بتسمم البطن من تناول الطعام، عليه أن يباشر بتناول الأطعمة الخفيفة والسهلة الهضم التي تحتوي كمية قليلة من الدهون والألياف، كالموز، التفاح المهروس، حبوب الإفطار، البسكويت المملح، خبز التوست، العسل، الجيلي، الشوفان، زبدة الفستق، البطاطس المسلوقة والأرز.

تجنب الأطعمة المضرة بالمعدة

بعد تسمم البطن ومرحلة العلاج، ينصح بتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف أو الدهون، الأطعمة المقلية، الحارة، أو تلك المنكهة بالكثير من التوابل، مشتقات الحليب، عصائر الفاكهة، الكحول والكافيين.

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