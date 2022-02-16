بيروت - نادين محمد -

فوائد صحية وغذائية عديدة للكافيار، فهو غني بالفيتامينات، وتتراوح ألوانه من الأحمر إلى الأسود، ويحتوي الكافيار على قوام لزج وطعم مالح يبرز في الفم، ويتم تقديمه عادةً بكميات صغيرة بمفرده ضمن روتين غذائك، أو فوق البسكويت العادي أو شرائح الخيار أو الخبز المحمص لكن في المقابل قبل إدخال الكافيار إلى أطباق طعامك قد يتساءل البعض أيهما أفضل الكافيار الأسود أم الأحمر؟

وفق الدراسات كلا النوعين لهما نفس الإمكانيات؛ كونهما مصدرين فريدين للبروتين وأوميجا 3. كما يحتوي كل منهما على الفوسفور والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم وعدد من الفيتامينات.

أيهما أفضل الكافيار الأسود أم الأحمر؟

يظهر الكافيار الأحمر في أنواع أسماك السلمون. ويحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن مثل مجموعة 3 B وفيتامينات D وA وE وكذلك المعادن (الكالسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم واليود والمغنيسيوم وغيرها)، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة أوميجا 3 وأوميجا 6 وأوميجا 9، ويعد الكافيار الأحمر مغذياً للغاية ومفيداً لجميع الأعمار. كما أنه يزود الجسم بالبروتين سهل الهضم.

يعتبر الكافيار الأحمر أحد مضادات الأكسدة القوية بسبب تركيزه العالي من الفيتامينات C وD وE بالإضافة إلى حمض الفوليك والثيامين والسيلينيوم.

يمكن استخدامه في الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات بسبب احتوائه على كمية كبيرة من البروتينات. بالطبع، الكافيار الأحمر مغذٍّ للغاية، لكنه لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية .إليك فوائد كل منهما وأيهما أفضل الكافيار الأسود أم الأحمر؟

يزيد الخصوبة عند النساء

من المثير للاهتمام أن كلا النوعين مفيد بشكل خاص للرجال؛ نظراً لارتفاع مستويات الفيتامينات A وB2 وB6 وB12، بالإضافة إلى الزنك كل ذلك يساعد على تعزيز تدفق الدم، ويزيد من الخصوبة عند النساء.



يحارب الاكتئاب

يحتوي الكافيار أيضاً على أحماض أمينية مختلفة، مثل أرجينين، ميثيونين، ليسين، هيستيدين، إيزوليوسين. نتيجة لذلك، يمكن أن يقلل من مخاطر الاكتئاب.

غذاء فعال بعد الجراحة

ينصح المرضى الذين يتعافون من الجراحة أو العلاج الكيميائي بشدة بتضمين الكافيار في قائمة طعامهم؛ لأنه يحتوي على مستويات عالية من الهيموجلوبين.

حماية الجلد

ومن فوائد الكافيار الأحمر حماية البشرة ومقاومتها للأشعة فوق البنفسجية؛ لغناه بمضادات الأكسدة والمركبات الكيميائية مثل أستازانتين، والتي يمكن أن تحمي الكبد وتمنعه من الإجهاد التأكسدي.

ويعد الكافيار الأحمر متواجداً في العديد من أنواع المأكولات البحرية الأخرى ذات الألوان البرتقالية، مثل الجمبري أو سرطان البحر .

تعزيز جهاز المناعة

الكافيار سواء الأحمر أو الأسود مصدر غذائي غني بفيتامين "د" الذي يساعد على دعم جهاز المناعة وتقليل مخاطر الإصابة والسيطرة على بعض الأمراض المزمنة لغناه بفيتامين ب 2 أيضاً.

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