شكرا لقرائتكم خبر عن لنوم صحي ومناعة أقوى.. عليك بهذه الأشياء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

هناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها لدعم مناعة قوية، مثل ممارسة الرياضة وتقليل التوتر، والتي يمكن أن تفيد في الحصول على قسط جيد من النوم؛ وينصح الخبراء بثلاث أعشاب طبيعية تقدم فوائد مثبتة لتجهيز جسم الإنسان لمكافحة العدوى وللحصول على الراحة عندما يحتاج إليها.

1. البيلسان

توضح عالمة الأعشاب راشيل روبينيت أن البيلسان أطلق عليها البعض “زهور المسنين”، والتي تعتبر آمنة للأكل نيئة، ويتم استخدامها منذ فترة طويلة كاستراتيجية عشبية تقليدية. وحظيت أيضا بشعبية واسعة في علاجات الدعم المناعي للأطفال.

وتوضح بروفيسور بوني أنه يتم حاليًا دمج البيلسان في عدد من مكملات الغذائية التي تساعد على النوم العميق بفضل قدرتها على دعم الراحة والتعافي.

2. الخزامى

ترتبط رائحة الخزامى أو اللافندر المورقة غالبًا بالهدوء والاسترخاء. وبالمقارنة مع الزيوت العطرية الأخرى المستخدمة في العلاج بالروائح.

وهناك أبحاث علمية تثبت فوائد شم الخزامى في تعزيز النوم وتقليل التوتر، بحسب ما جاء في نتائج تجربة أجريت عام 2015.

وفي تحليل تلوي على 34 دراسة بحثت في كيفية تأثير الروائح المختلفة على الراحة وجودة النوم، تبين أن الخزامى هو الأكثر فاعلية في تحسين عدد ساعات النوم وجودته.

3. البابونج

البابونج أو الكاموميل له تاريخ طويل في استخدامات دعم استرخاء العضلات والنوم بسبب آثاره المهدئة. من المعروف أن البابونج يساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتخفيف التوتر والقلق اللذين يتسببان في حالات الأرق المزعجة.

يقول خبير الأعشاب كامي ماكبرايد، إن “البابونج مهدئ ومريح ويعد أحد أفضل أنواع الشاي التي يمكن تناولها بعد العشاء للمساعدة على الاسترخاء في نهاية اليوم”.