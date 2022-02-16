كم عدد ساعات النوم العميق التي يحتاجها الإنسان؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 16 - فبراير - 2022 10:20 صباحًا

يعتبر النوم أمر حيوي لصحتنا العقلية والجسدية‎.‎ فكلما كان النوم أعمق كان أفضل، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما ‏هو النوم العميق الذي يحتاجه الإنسان؟

وتقول صحيفة “مترو” البريطانية إن الكثيرين يكافحون من أجل من ‏أجل الحصول على النوم العميق ليلا، لكنهم يستقظون في ساعات ‏الصباح الباكر، ويتقلبون في السرير أملا في الحصول على نوم ‏أفضل‎.‎

إن النوم العميق حيوي حتى يستطيع جسمك أن يؤدي عمله بشكل ‏منتظم، بما في ذلك التخلص من السموم‎.‎ ويقول خبير النوم نيل ستانلي إن حاجة الأفراد للنوم مثل أطوالهم، ‏مما يعني أنهم مختلفون في حاجة إلى درجة كبيرة للنوم، وذلك ‏للأسباب وراثية إلى حد كبير‎.‎

وقال إن الشخص العادي يحتاج إلى حوالى 7.5 – 9 ساعات من ‏النوم في الليل، ويجب أن يكون النوم العميق بين 1.5 -1.8 ساعة‎.‎ لكن كيف يختلف النوم العميق عن النوم العادي؟

إن النوم العادي والخفيف يتميز بحركة العين السريعة، وكلما صار ‏النوم أعمق قل تحرك العينين‎.‎

وفي مرحلة النوم العميق، تصعب عملية إيقاظ النائم‎.‎ وبمجرد أن تنام نوما عميقا، يصبح عقلك أكثر نشاطا، ويمكن ‏للشخص أن يحصل على نوم عميق إذا تناول الأطعمة التي تعزز ‏النوم، مثل الخضار الورقي، وممارس التنفس البطيء بمعدل 6 أنفاس في ‏الدقيقة‎.‎