أفضل مشد حراري للكرش 

بيروت - نادين محمد -

خلال البحث عن افضل مشد حراري للكرش من الممكن ايجاد الكثير من الانواع. وهي تختلف من حيث نوعيتها وتأثيرها. ولهذا من الضروري معرفة ابرز خصائص المشد الجيد والمفيد والفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدامه. ويشار الى انه يساعد على تنحيف منطقة البطن والخواصر. وهو يناسب اللواتي يعانين من الترهل في هذه المنطقة، علماً انه يمكن ارتداؤه اثناء ممارسة التمارين الرياضية. وهو يتوفر بمقاسات مختلفة ويصنع من مواد لا تسبب الانزعاج.





قبل اختيار افضل مشد حراري للبطن، من الضروري التعرف على ابرز الفوائد التي يمكن الحصول عليها بعد استخدامه بطريقة منتظمة.

- يصنع من مواد تتميز بالمرونة. وهي لا تسبب تهيج الجلد ولا تلحق الضرر به. لذا من الممكن ارتداؤه اثناء ممارسة التمارين الرياضية، ما يعني انه يمكن الاستعانة به من اجل تخسيس الوزن.

- يساهم في تحفيز عملية حرق الدهون وفي الحد من ظهور علامات التمدد والسلوليت. ويعمل على اخفاء الترهلات ويعيد الى الجسم مظهره الرشيق.

- يساعد على الحصول على بطن مسطح وعلى تنحيف الخصر في مدة غير طويلة.

- يعمل المشد الحراري على تقوية عظام الظهر وعضلاته.

- يمكن الاستفادة منه في المناسبات حيث يتم ارتداؤه تحت الملابس وخصوصاً بعد الولادة. فهو يساعد على اعادة البطن الى وضعيتها الاساسية بشكل تدريجي.

- يساهم في تنشيط الدورة الدموية.

- يساعد على تقوية عضلات البطن وشدها. ومن اجل الحصول على هذه الفوائد يجب التأكد من اختيار المشد الذي يتميز بالنوعية الجيدة. وفي هذه الحالة من الممكن الاعتماد على رأي الاختصاصيين.



افضل انواع مشدات البطن الحرارية



مشد Hourglass Angel



- هو مصنوع من خامات متينة تساعد على الاحساس بالراحة.

- يمكن ارتداؤه اثناء ممارسة التمارين الرياضية من دون الاحساس بالانزعاج.

- تم تزويده بسحاب يجعل عملية ارتدائه سهلة.

- يعمل على تصغير حجم البطن وتحسين شكل الجسم.



مشد Body Shaper



- هو مشد لكامل الجسم يعمل على اخفاء عيوبه المختلفة.

- يمكن ارتداؤه مع الفساتين ذات الاكمام الطويلة.

مشد Camellia’s Corsets Belt



- من السهل ارتداؤه وتنظيفه.

- يحتوي على قماش شبكي يسمح بتهوئة الجسم والحد من التعرق.

- من الممكن الاستفادة منه اثناء المشي السريع. لذا هوم افضل مشد حرارية للكرش.

مشد Slim Lift



- يساعد على علاج مشكلة ترهلات البطن من خلال شد الجلد.

- للحصول على افضل النتائج من المهم اتباع حمية غذائية صحية اثناء ارتدائه.

- يتوفر بمقاسات تناسب كل احجام القوام.



مشد Slimming Belt



- يعتبر ايضاً افضل مشد حراري للكرش. يمكن ارتداؤه يومياً واثناء ممارسة التمارين الرياضية. وهو لا يسبب الشعور بضيق التنفس مع مرور الوقت.

- يحتوي على مواد مرنة وتم صنعه من قماش مبطن يمنع التعرق.



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