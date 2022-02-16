بيروت - نادين محمد -

يتم الترويج لـ مشروبات الطاقة على نطاق واسع كمنتجات تزيد من الطاقة وتعزز اليقظة العقلية وأداء النشاط البدني. بجانب الفيتامينات المتعددة تعد مشروبات الطاقة أكثر المكملات الغذائية شيوعًا التي يستهلكها المراهقون والشباب بشكل مبالغ فيه.



التقت "الجميلة" باختصاصية التغذية في مركز "أنتيفات بلس" للوجبات الصحية فاطمة بشير الفوتاوي لتحدثنا أكثر عن هذا الموضوع.

اختصاصية التغذية فاطمة بشير الفوتاوي



بداية تقول فاطمة على الرغم من الخلط أحياًنا مع المشروبات الرياضية، إلا أن مشروبات الطاقة منتج مختلف تماما. يتم تسويقها لزيادة مستويات اليقظة والطاقة ، وتحتوي على كميات كبيرة من الكافيين وكميات كبيرة أو أكثر من السكر كما هو الحال في الصودا. تحتوي العديد من مشروبات الطاقة على حوالي 200 مجم من الكافيين ، الكمية الموجودة في كوبين من القهوة .



- يمكن إضافة مواد أخرى ُيزعم أنها تزيد الطاقة، مثل فيتامينات وأعشاب.



- وجدت أبحاث أن تناول المشروبات عالية السكر من أي نوع يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر والإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية والنقرس بل وقد تكون ضارة خصوصا للمراهقين والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة.



- بدائل صحية لتعزيز الطاقة بعيدًا عن مشروبات الطاقة الضارة:

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- تناول شاي الماتشا والمكسرات النيئة تساعد على التركيز.

- شرب الكاكا وتناول الشوكولاتة الداكنة يساعد أيضا على التركيز ويعطي طاقة. لاحتوائهم على مضادات الأكسدة والفلافونويد والكافيين التي يمكن أن تعزز وظائف المخ.

- كذلك تناول الفواكه خصوصًا الموز والتوت مع الحليب.