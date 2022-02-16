لعمر أطول من دون أمراض.. تناولوا هذا الفيتامين!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 15 دقيقة

هناك بعض النصائح والخطوات التي يمكن القيام بها لضمان أطول ‏فترة ممكنة بدون المعاناة من الأمراض‎.‎

بحسب ما نشره موقع ‎”Eat This Not That”‎، يمكن أن يساعد ‏الحفاظ على حياة اجتماعية نشطة والحصول على بعض ضوء ‏الشمس المفيد والالتزام بجدول نوم مناسب للجسم على إطالة السنوات ‏التي يعيشها الإنسان بدون أمراض أو آلام، كما يمكن أن يظل نشطًا ‏وبحالة معنوية منتعشة‎.‎

يمكن للأطعمة التي يتم تناولها أن تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا، حيث ‏تعمل بعض الأطعمة على زيادة متوسط العمر المتوقع بدون أمراض ‏والبعض الآخر يمكن أن يكون له تأثير سلبي. أثبتت نتائج بحث علمي ‏جديد أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين‎ A ‎يمكن أن تحقق هذه الغايات‎.‎

المستقلبات ومضادات الأكسدة

في الدراسة، التي نُشرت في دورية‎ BioMed Research ‎International، أجرى الباحثون مقارنات حول نسب وتأثير ‏مجموعة من المستقلبات المنتشرة المختلفة (نواتج التفاعلات في عملية ‏التمثيل الغذائي) ومضادات الأكسدة (الجزيئات التي تقاوم الجذور ‏الحرة التي قد تكون ضارة)، مع الحالة الصحية على المدى الطويل ‏للمشاركين في الدراسة‎.‎

بينما لم يجد الباحثون أي صلة بين فيتامين‎ C ‎وفيتامين‎ E ‎أو حفنة من ‏الآخرين فيما يتعلق بمتوسط العمر المتوقع، اكتشفوا أنه كلما زاد ‏تركيز فيتامين‎ A ‎على مدى فترة طويلة من الزمن، زاد احتمال أن ‏يعيش الناس لفترة أطول بدون أمراض، كما أن الارتباط سببيًا، مما ‏يعني أنه كان للفيتامين تأثير فعلي على طول العمر دون الإصابة ‏بأمراض أو متاعب صحية مزمنة‎.‎

غير قابلة للتعميم ولكن

ولكن اختصاصية التغذية نيكول داندريا، مؤلفة كتاب‎ Fiber Effect، ‏والذي تنصح فيه بأنه ينبغي التوقف عن حساب السعرات الحرارية ‏والبدء في حساب الألياف من أجل صحة أفضل، حذرت قائلة: إن ‏نتائج الدراسة ربما لا تكون قابلة للتعميم لأن جميع المشاركين من ‏أصل أوربي‎.‎

كما أشارت داندريا إلى أن الباحثين لم يميزوا بين ما إذا كان ‏المشاركون يتلقون فيتامين‎ A ‎من خلال المكملات الغذائية أو من خلال ‏الأطعمة التي تناولوها. على هذا النحو، ترجح داندريا بشكل عام ‏الالتزام بنظام غذائي من الأطعمة الغنية بالفيتامينات – مما يعني أنه ‏لا توجد حاجة بالضرورة إلى إضافة مكمل جديد إلى ما يتناوله يوميًا‎.‎

مصادر طبيعية لفيتامين ‎ A

وتوضح داندريا أن معرفة نتائج تلك الدراسة لا تعني بالضرورة أنه ‏يجب تناول “مكملات فيتامين‎ A” ‎إنما أعربت عن اعتقادها بأنه من ‏المهم الحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين‎ A، بخاصة الفواكه ‏والخضروات، التي تعد في الوقت نفسه مصادر جيدة للكاروتينات، ‏مثل الخضروات الورقية والفلفل والجزر والبطاطا الحلوة. كما تشمل ‏قائمة الأطعمة الغنية بفيتامين‎ A ‎السبانخ والقرع العسلي والكرنب ‏الأخضر والكبدة والحليب كامل الدسم والكانتيلوب‎.‎