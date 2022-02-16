شكرا لقرائتكم خبر عن علامة تعد إنذاراً مبكراً على الإصابة بـ”أوميكرون” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية أن هناك علامة محددة تظهر على مرضى “أوميكرون”، قبل أن يشعروا بظهور الأعراض على أجسادهم.

وأضافت الصحيفة أن هذه العلامة تتجلى في الصوت الخشن أو الأجش.

ولفتت إلى أن المصاب والمحيطين به يمكن أن يسمعوا هذه الإشارة، وتكون بالتالي إنذارا مبكرا على الإصابة بـ”أوميكرون”.

ويرتبط الاعتلال في الصوت بالتهاب الحلق، الذي يعد أبرز أعراض المتحور الجديد حتى الآن.

وهذا يعني أن على الشخص أن يفكر في إجراء الفحص عندها، لأن التهاب الحلق هو أحد أكثر أعراض “كوفيد- 19” شيوعا التي يتم الإبلاغ عنها في الوقت الحالي، مما يحتم إجراء فحص الفيروس.