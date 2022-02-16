شكرا لقرائتكم خبر عن تسريح الموظفين الرافضين للقاح “كورونا” في هذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
قام مكتب رئيس بلدية مدينة نيويورك الأمريكية، بتسريح أكثر من 1400 موظف في المدينة، رفضوا التطعيم ضد فيروس كورونا.
وأرسلت البلدية إخطارات في أواخر يناير إلى ما يقرب من 4000 عامل، تفيد بأنه يتعين عليهم تقديم دليل على حصولهم على جرعتين على الأقل من اللقاح وإلا سيفقدون وظائفهم.
يذكر أن ثلاثة أرباع العمال في مدينة نيويورك كانوا في إجازة غير مدفوعة لشهور بعد أن فاتهم موعد نهائي سابق للحصول على اللقاح من أجل البقاء في وظائفهم.
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