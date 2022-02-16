شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية لتناول اللبن الرائب يوميًا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللبن الرائب ملىء بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم وفيتامين ب 2 وفيتامين ب 12 والبوتاسيوم والمغنيسيوم، من مميزاته أنه خفيف على المعدة وأسهل فى الهضم من الحليب، لكن هل تساءلنا يومًا عن الفوائد الصحية المذهلة التى يمكننا الاستمتاع بها من خلال تناول وعاء من اللبن الرائب أو الزبادى كل يوم؟ إليك ست فوائد صحية رائعة للرائب، وفقا لما نشره موقع food-ndtv.

الفوائد الصحية للبن الرائب: 1. جيد للهضم:

الزبادى أو اللبن الرائب هو بروبيوتيك (مكون يحتوى على بكتيريا حية)، من المعروف أن هذه البكتيريا المفيدة تعمل على تحسين نشاط الأمعاء، وتهدئة الجهاز الهضمي الملتهب ، وعلاج اضطراب المعدة.

2. أقوى مناعة:

تحارب البكتيريا الحية الموجودة فى الزبادى الجراثيم المسببة للأمراض وتحافظ على حماية الأمعاء والقناة المعوية، ووجدت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين فى جامعة فيينا فى النمسا أن تناول جرعة من الزبادى (نحو 200 جرام) كانت فعالة فى تعزيز المناعة.

3. بشرة صحية:

يعانى الكثير من الأشخاص من حب الشباب بسبب بعض مشاكل الجهاز الهضمى، ويساعد اللبن الرائب فى تنقية القناة الهضمية السعيدة والنشطة ما يؤدى إلى بشرة صحية، والزبادى هو عنصر تجميل ممتاز لحزم الوجه أيضًا لأنه يحتوى على حمض اللاكتيك الذى يعمل كمقشر ويزيل جميع الخلايا الميتة والعيوب.

4. يقلل من ارتفاع ضغط الدم:

أظهر بحث تم تقديمه فى الجلسات العلمية لأبحاث ارتفاع ضغط الدم لجمعية القلب الأمريكية (AHA) أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الزبادى الخالى من الدسم كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 31% عن غيرهم، وتساعد البروتينات الخاصة فى الزبادى جنبًا إلى جنب مع العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم فى خفض ضغط الدم المرتفع وتعزيز صحة القلب.

5. يمنع التهابات المهبل:

قد يكون الزبادى مفيدًا بشكل خاص للنساء لأنه يساعد فى تثبيط نمو عدوى الخميرة، ومن المعروف أن بكتيريا Lactobacillus acidophilus الموجودة فى الزبادى تتحكم فى نمو العدوى فى الجسم وتقتل الخميرة عن طريق إنتاج بيروكسيد الهيدروجين.

6. مفيد للعظام:

كوب من الزبادى (250 جراما) يحتوى على 275 مجم من الكالسيوم حسب وزارة الزراعة الأمريكية، ولا تساعد جرعة يومية من الكالسيوم فى الحفاظ على كثافة العظام فحسب، بل تقويها أيضًا، ولأنه منخفض الدهون والسعرات الحرارية، وبالتالى قد يساعد أيضًا فى الحفاظ على وزنك.