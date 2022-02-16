شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار لقاح بريطاني جديد ضد متحور “أوميكرون” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تستعد بريطانيا ، خلال الأسبوع الجاري لإجراء تجارب سريرية على لقاح خاص بالمتحور “أوميكرون”.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، الأربعاء، أن المتطوعين البريطانيين من بين أوائل الذين سيختبرون اللقاح الجديد الذي يتصدى لـ”أوميكرون”.

اللقاح الجديد تتعاون خلاله شركة موديرنا الأميركية مع المعهد الوطني للبحوث الصحية في بريطانيا.

وأضافت أن 3 آلاف شخص سيشاركون في التجارب، التي يقودها مستشفى فى سانت جورج في لندن.

ومن المتوقع مشاركة ما يصل إلى 29 مستشفى في إنجلترا واسكتلندا وويلز.