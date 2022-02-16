شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن التدخين؟.. “الصحة” توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

ذكرت وزارة الصحة مزايا وثمار الإقلاع عن التدخين، وتأثير ذلك على الصحة بعد سنوات من اتخاذ هذه الخطوة الإيجابية.

وأوضحت الوزارة أنه بعد 5 سنوات من الإقلاع عن التدخين، يقل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية إلى تلك التي يتعرض لها المدخن بعد 5 إلى 15 عامًا.

وأشارت إلى أنه بعد 10 سنوات، ينخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة بمقدار النصف، وينخفض خطر الإصابة بسرطان الفم والحلق والمريء.

وأضافت أنه خلال 15 عامًا ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، ويصبح مساويًا لغير المدخنين.