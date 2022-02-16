شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد تجنب السكر فى إبطاء عملية الشيخوخة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائي المتوازن دورًا مهمًا في الحفاظ على عمل الأجهزة داخل الجسم بشكل أفضل ويقلل من علامات الشيخوخة، وللحصول على المظهر الأصغر سنا، تعرف على الأطعمة التي يجب تجنبها لتأخير عملية الشيخوخة وفقا لأطباء الأمراض الجلدية، بحسب ما ذكره موقع " doctor-ndtv".

قالت طبيبة الأمراض الجلدية الهندية جيشري شاراد، إن أولئك الذين يريدون تأخير عملية الشيخوخة يجب أن يتجنبوا تناول السكر، سواء كان سكر القصب أو السكر العادي أو العضوي، مشددة على ضرورة تجنب كل أنواع السكر ، بما في ذلك الأطعمة التي تحتوي عليها.

وأكدت " شاراد " أن الفواكه والخضراوات ذات الألوان الزاهية (البرتقالية ، والأحمر ، والأرجواني ، والأخضر ، والأصفر) ، غنية بمضادات الأكسدة ورائعة للبشرة، ونصحت بتجنب الطعام الذي يحتوي على نسبة السكر إذا كنت ترغب في تأخير عملية الشيخوخة.

وأضافت ، أن خبراء الصحة أكدوا أن السكر الزائد في النظام الغذائي يمكن أن يسبب الهالات السوداء والتجاعيد وجفاف الجلد وتسريع عملية الشيخوخة، وقد يؤدي تناول السكر الزائد إلى زيادة الوزن ، وهو عامل خطر شائع للعديد من المشكلات الصحية الخطيرة.

كما أنه يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومشاكل الجلد والاكتئاب والكبد الدهني، و سلطت الدكتورة شاراد، الضوء على أعداء الجلد الخمسة، قائلة إن السكر هو أحد الأعداء الخمسة الرئيسيين الذين يؤذون البشرة.