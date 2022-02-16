شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل أطعمة صحية لمرضى السكر.. منها الأسماك الدهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر من الأمراض الشائعة التى قد يصاب بها الكبار والصغار، ويجب أن يتابع المريض مع طبيب متخصص لمعرفة العلاج المناسب للحالة، فضلا عن ذلك هناك بعض الأطعمة والنظام الغذائى الذى يجب أن يتبعها مريض السكر.

وحسب ما ذكره موقع healthline فهناك بعض الأطعمة المناسبة لمرضى السكر وهى:

أفضل الأطعمة لمرضى السكري1: الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية على دهون أوميجا 3 التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات وعوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب والسكتة الدماغية. بالإضافة إلى أنه مصدر كبير للبروتين، وهو أمر مهم للتحكم في نسبة السكر في الدم.

2: الخضراوات الورقية

الخضار الورقية الخضراء مغذية للغاية وقليلة السعرات الحرارية ، كما أنها منخفضة جدًا في الكربوهيدرات القابلة للهضم أو الكربوهيدرات التي يمتصها الجسم ، لذلك لن تؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم.

3: الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على أقل من 1 جرام من السكر ، وعدد قليل من الكربوهيدرات ، ومحتوى عالي من الألياف ، ودهون صحية ، لذلك لا داعي للقلق بشأن رفع مستويات السكر في الدم.

4: البيض

قد يحسن البيض عوامل الخطر لأمراض القلب ، ويعزز الإدارة الجيدة لسكر الدم ، ويحمي صحة العين ، ويبقيك تشعر بالشبع.





5: بذور الشيا

بذور الشيا غذاء رائع لمرضى السكري، فهى غنية بالألياف ، لكنها منخفضة في الكربوهيدرات القابلة للهضم، يمكن للألياف اللزجة الموجودة في بذور الشيا أن تخفض مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء معدل انتقال الطعام عبر أمعائك وامتصاصه.

6: الفاصوليا

الفاصوليا هي نوع من البقوليات الغنية بفيتامينات ب والمعادن المفيدة (الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم) والألياف، قد تساعد الفاصوليا أيضًا في الوقاية من مرض السكري.

7: الزبادى

قد يعزز الزبادي مستويات السكر في الدم الصحية ، ويقلل من عوامل الخطر لأمراض القلب ، ويساعد في إدارة الوزن.

8:الجوز

المكسرات هي إضافة صحية لنظام غذائي متوازن. إنها غنية بالألياف ويمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول الضار.

9:البروكلي

البروكلي هو غذاء منخفض السعرات الحرارية وقليل الكربوهيدرات وله قيمة غذائية عالية. فهى محملة بمركبات نباتية صحية قد تساعد في الحماية من الأمراض المختلفة.

10: زيت زيتون

يحتوي زيت الزيتون على حمض الأوليك ، وهو نوع من الدهون الأحادية غير المشبعة التي قد تعمل على تحسين إدارة نسبة السكر في الدم ، وتقليل مستويات الدهون الثلاثية بعد تناول الوجبة ، وله خصائص مضادة للأكسدة.