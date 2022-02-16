شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تمنع ألم الصداع النصفي.. أبرزها الزبادى والسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع هو أكثر أنواع الألم شيوعًا ، ولكن ليست كل أنواع الصداع متشابهة الصداع النصفي يكون خفيفًا ومستمرًا وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالقيء والغثيان والحساسية للضوء والأصوات، يمكن أن تسبب إزعاجًا شديدًا وعادة ما تشمل جانبًا واحدًا فقط من الرأس، قد يتطلب الصداع النصفي الشديد علاجًا طبيًا، ولكن هناك أطعمة يمكن أن تساعد في تقليل آلام الصداع النصفي ويمكن أن توفر راحة كبيرة، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

5 أطعمة قد تمنع أو تقلل من حدة آلام الصداع النصفي: 1. الأسماك الدهنية:

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تقلل الالتهاب والألم إلى حد كبير، يساعد زيت السمك في تقليل تخثر الدم ، ويخفض ضغط الدم ومفيد للغاية في تقليل الأعراض الأخرى لنوبات الصداع النصفي، بعض أفضل المصادر هي السلمون والماكريل والرنجة.

2. المكسرات:

المكسرات غنية بالمغنيسيوم الذي يساعد في تعزيز الدورة الدموية في الجسم، تعمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الفول والمكسرات وخبز ​​القمح الكامل وحبوب القمح الكامل على إفراز هرمونات تقلل الألم والتي بدورها يمكن أن توفر راحة كبيرة من آلام الصداع النصفي.

3. بذور الكتان:

غالبًا ما تستخدم بذور الكتان كعلاج طبيعي وعلاج عشبي، إنها مصدر غني لأوميجا 3 التي يمكن أن تساعد في تقليل الألم المرتبط بالصداع النصفي.

4. الماء:

الماء عنصر أساسي للصحة العامة ووظائف الجسم، عندما ينضب الماء من أجسامنا ، يحدث فيها الجفاف، قد تؤدي مثل هذه الحالة إلى الصداع والصداع النصفي، شرب الكثير من الماء يساعد في السيطرة على آلام الصداع النصفي.

5. الزبادي:

يحتاج دماغنا إلى كميات كافية من الكالسيوم ليعمل بشكل صحيح، قد يؤدي نقص الكالسيوم إلى الإصابة بالصداع النصفي، يمكن أن يكون تناول وعاء واحد من الزبادي يوميًا مفيدًا جدًا للصحة العامة، زيادة تناول الكالسيوم يمكن أن يحافظ على الصداع النصفي.