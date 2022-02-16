شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجد علاج محدد لـ «كورونا» في المملكة؟.. الصحة ترد وتوضح نصائح هامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حسمت وزارة الصحة، صحة ما يتردد من أنباء حول وجود علاج لفيروس كورونا المستجد في المملكة، نافية وقت – حاليًا- للعلاج من الفيروس.

وردًا على سؤال أحد المواطنين، أوضحت “الصحة” عبر حساب “الصحة 937″، عدة خطوات هامة يمكن لمصاب كورونا إذا فعلها في المنزل أن تخفف من الأعراض.

وقالت الصحة في ردها :” لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس كورونا المستجد، ولكن عند الإصابة يمكن تخفيف حدة الأعراض في المنزل بعمل الآتي:

1- عند ارتفاع درجة الحرارة أخذ قسطا من الراحة وشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف.

2- تناول خافض حرارة مثل باراسيتامول بالجرعات المناسبة.

3- شرب الكثير من السوائل الدافئة لتساعد على تقليل الاحتقان بالحلق.

4- الاهتمام بتناول الطعام الصحي والإكثار من الخضروات والفاكهة التي تعززالمناعة وتجنب الطعام الغير صحي.

5- إذا كنت تعاني من السعال، يفضل تجنب الاستلقاءعلى ظهرك واستلق على جانبك أواجلس في وضع مستقيم.

6- عند الشعور بضيق بسيط في التنفس فحاول أن تجلس معتدلا على الكرسي وترخي كتفيك ثم قم بأخذ شهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلقا ثم إخراج الزفير من الفم ببطء مع ملاحظة أنه إذا استمر ضيق التنفس أو ازداد سوءاً يجب الاتصال على (937) أو التوجه مباشرة للمستشفى.

7- المكملات الغذائية ليست مخصصة لعلاج أومنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد ولكن قد يكون لبعض الفيتامينات والمعادن تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى مثل فيتامين سي وفيتامين د والزنك ولكن لا يجب تناولها بدون استشارة الطبيب المعالج.