تحذير… النوم أثناء مشاهدة التلفزيون مضر بالصحة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

يفضل كثير من الناس النوم مع تشغيل التلفزيون، ووفقاً لأحد استطلاعات الرأي يشاهد حوالي 60٪ من الأمريكيين التلفاز قبل ساعة من النوم، لكن هذه العادة السيئة قد يكون لها تأثير سلبي على صحتك ونومك.

أضرار النوم أثناء مشاهدة التلفزيون

الشاشات قبل النوم يمكن أن تعني نومًا أقل

أكبر مشكلتين تتعلقان بالنوم أمام التلفزيون تنطبقان على أي نوع من الشاشات سواء كنت تقوم بالتمرير في مواجز الأخبار أو مشاهدة مقاطع فيديو تيك توك، فلن ينتهي بك الأمر بالنوم كثيرًا.

أحد الأسباب يتعلق بالضوء الأزرق والميلاتونين، على الرغم من أن المخاطر المفترضة للضوء الأزرق مبالغ فيها فإن أي ضوء في مقل عينيك قبل النوم مباشرة لا يساعد جسمك على فهم أن الوقت قد حان للنوم.

تنتج أجسامنا الميلاتونين بشكل طبيعي استجابة للظلام، لذلك يتداخل التعرض للضوء مع هذه العملية.

لا تغير النظارات الزرقاء ، وطلاء الشاشة ، والأوضاع الليلية ذلك كثيرًا؛ الشاشة المضاءة لا تزال مضاءة.

السبب الآخر هو ببساطة أنه إذا كان برنامجك التلفزيوني ممتعًا، فسيكون عقلك مشغولًا جدًا بالاهتمام، بحيث لا يتمكن من الاسترخاء والسماح لك بالنوم أي شخص ظل مستيقظًا حتى الساعة 3 صباحًا يقرأ “بضع صفحات أخرى” من رواية تقترب من نهايتها، يعرف جيدًا هذه الظاهرة لذا ، إذا كان العرض ممتعًا على الإطلاق، فمن المحتمل أن تكون مشاهدته هي الأهم في وقت نومك.

التلفزيون يمكن أن يكون مصدر إلهاء مهدئ

الاستماع إلى شيء ما أثناء الانجراف للنوم يمكن أن يساعد في منع الإلهاءات العقلية هذه هي الفكرة الكاملة وراء الضوضاء البيضاء كوسيلة مساعدة على النوم.

لا أحد يقول إن الموسيقى التصويرية لأحلامك يجب أن تكون ضوضاء بيضاء؛ يمكن لأي صوت خفي ومريح أن يؤدي المهمة.حتى أن هناك بحثًا يشير إلى أن مشاهدة برنامج تلفزيوني مألوف يمكن أن يساعدنا في التعامل مع التوتر والعودة إلى الشعور بالسيطرة على حياتنا يمكن أن يكون ذلك مفيدًا بالتأكيد قبل النوم ، خاصةً إذا كان عقلك يتسابق وستكون قلقًا جدًا من النوم.

إذا اخترت النوم أمام التلفزيون، فقط اسأل نفسك ما إذا كان هذا يساعدك على النوم ضع في اعتبارك الابتعاد عن الشاشة، وتقديم عرض مألوف ولكنه ممل، واستخدام مؤقت النوم للتأكد من أنك لن تستيقظ على الإعلانات الصاخبة في منتصف الليل.