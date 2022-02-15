شكرا لقرائتكم خبر عن ضحاياه أكثر من كورونا.. تقرير صادم من الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
في ظل تجاهل كبير للقضية، يتسبب التلوث الناتج عن الدول والشركات في وقوع ضحايا أكثر من وفيات كورونا.
وبحسب ما أظهره تقرير للأمم المتحدة عن البيئة نُشر اليوم الثلاثاء، دعا فيه إلى إجراء فوري وطموح لحظر بعض المواد الكيماوية السامة.
وأضاف التقرير أن التلوث الناتج عن المبيدات الحشرية والبلاستيك والنفايات الإلكترونية يتسبب في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
وعن الخسائر في الأرواح يتسبب التلوث في وفاة تسعة ملايين سنويا.
وذكرت قاعدة للبيانات أن جائحة كورونا تسببت في وفاة ما يقرب من 5.9 مليون شخص، في نسبة أقل بكثير من التلوث.
ومن المقرر تقديم التقرير الشهر المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أعلن أن البيئة النظيفة أحد حقوق الإنسان.
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