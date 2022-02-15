شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الطب الصيني: 6 أطعمة لتجنب الإرهاق وتحسين نقص الطاقة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعانى من نفاد الطاقة والشعور بالإرهاق بشكل دائم، فبدلاً من تناول فنجان القهوة الثاني أو الثالث لتزويدك بالطاقة طوال اليوم ، فكر في زيادة سرعة الحيوية مع نهج الطب الصيني التقليدي (TCM) ، وتناول المزيد من الأطعمة من أجل "الطاقة الطبيعية" ، وفقا لما نشره موقع " wellandgood".

قالت جينيل كيم، طبيبة الطب الصيني وأخصائية أعشاب معتمدة، إنه يتدفق عبر جميع الكائنات الحية ويدور داخل أجسادنا ، عندما يكون لديك نقص في الطاقة الطبيعية يظهر على شكل شعور عام بالتوعك ، وسوء الحالة المزاجية ، ونقص الحافز، وسوء الهضم، والإرهاق الجسدي، وأضافت أن اتباع نظام غذائي صحي شامل هو إحدى الطرق لتحسين نقص الطاقة لديك.

تناول 6 أطعمة لرفع طاقتك:

الشوربة:

الأطعمة الدافئة هي الأسهل على الجسم لهضم وامتصاص الطاقة ، فإن إضافة المزيد من الحساء الصحي والمغذي إلى نظامك الغذائي هو طريقة سهلة لتحسين نقص الطاقة الطبيعية، وأوصوا بتناول الحساء المليء بمكونات مثل الشعير والفاصوليا الخضراء والكثير من الأعشاب الطازجة.

أعشاب طازجة:

الأعشاب الطازجة تدعم أيضًا الطاقة السليمة في الجسم، وافترحوا إضافة الزنجبيل وجوزة الطيب إلى نظامك الغذائي بانتظام لتحسين نقصها، وخلق الدفء الداخلي في الجسم، والمساعدة على الهضم.

دجاج عضوي:

اللحوم الخالية من الدهون والصحية مثل الدجاج العضوي تدعم أيضًا صحة الطحال ويسهل هضمها للجسم، ولكن استهلاكها بكميات صغيرة.

خضراوات جذرية:

تعتبر العديد من الخضراوات رائعة فإن دمج المزيد يعد دائمًا فكرة جيدة ، وخاصة الخضراوات الجذرية مثل البصل والبطاطا الحلوة لجني أكبر قدر من الفوائد فمن الأفضل طهي هذه الخضراوات الجذرية قليلًا حتى "تكون دافئة لكنها لا تزال تحتفظ بمعظم غذائها."

البلح:

بعض الفواكه مثل التمر (المعروف أيضًا باسم حلوى الطبيعة) تدعم أيضًا الطحال وتوفر مضادات الأكسدة وتساعد على توازن السكر في الدم بفضل الألياف.

الثوم:

الثوم مفيد بشكل عام لمعظم الناس لتحسين الطاقة، بغض النظر عن حالتهم الداخلية.