تقنية جديدة لرصد استجابة مرضى سرطان المعدة للعلاج

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

أكدت دراسة أجراها باحثون في مركز مستشفى مايو كلينك للسرطان في فلوريدا، استخدام التسلسل الجيني في التنبؤ باحتمالية استفادة مرضى سرطان المعدة من العلاج الكيميائي أو العلاج المناعي، ونُشرت الدراسة، الإثنين، في مجلة “نيتشر كومينيكيشن”.

وسرطان المعدة من بين الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالسرطان، في جميع أنحاء العالم، ومعظم المرضى يعالجون بالعلاج الكيميائي، وأحيانًا العلاج المناعي، كجزء من خطة العلاج الخاصة بهم، ومع ذلك، لا يستفيد جميع المرضى من هذه العلاجات.

ويقول الدكتور تاي هيون هوانج، من مركز مستشفى مايو كلينك للسرطان في فلوريدا: “سعينا إلى استخدام التسلسل الجيني لبناء نموذج يتنبأ باحتمالية استفادة المريض من العلاج الكيميائي أو العلاج المناعي”.

ولبناء هذا النموذج، قام الدكتور هوانج وفريقه بتطوير وتنفيذ خوارزمية التعلم الآلي التي دمجت البيانات الجينية من أكثر من 5000 مريض، ثم طور الفريق توقيعًا جزيئيًا يتكون من 32 جينًا يمكن استخدامها لتوجيه قرارات رعاية المريض.

يقول الدكتور هوانج: “كنا سعداء لأن توقيعنا المكون من 32 جينًا لم يوفر معلومات تنبؤية فحسب، بل توقع أيضًا استفادة المريض من العلاج الكيميائي والعلاج المناعي، وعلى وجه الخصوص، فوجئنا بأن التوقيع المكون من 32 جينًا الذي حددناه كان قادرًا على التنبؤ باستجابة المريض للعلاج المناعي لأن تحديد المؤشرات الحيوية الموثوقة لاستجابة العلاج المناعي لدى مرضى سرطان المعدة كان تحديًا لهذا المجال”.

ويوضح الدكتور هوانج إن التوقيع الجزيئي المكون من 32 جينًا لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحقق في المستقبل، لكنه يعتقد أنه في النهاية سيكون قادرًا على تحديد المرضى الذين من المحتمل أن يستجيبوا للعلاج الكيميائي والعلاج المناعي.

ويضيف: “بالمثل، سنكون قادرون أيضًا على تحديد المرضى الذين من غير المرجح أن يستفيدوا من العلاج الكيميائي والعلاج المناعي، وبالتالي تجنب الآثار الجانبية المحتملة لهذه العلاجات”.

ويعمل الدكتور هوانج وفريقه أيضًا على تطوير فحوصات جديدة بناءً على مستوى التعبير لجينات واحدة أو عدة جينات لجعل المؤشرات الحيوية أكثر سهولة في الوصول إليها ونشرها بسهولة في البيئة السريرية”.

ويقول: “نحن نعمل على خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم صور التشريح المرضي التشخيصي لتحديد المرضى الأكثر احتمالية للاستفادة من العلاج المناعي، ونحن ندرس أيضًا الآليات الجزيئية لمقاومة العلاج المناعي التي توفرها مناهج التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التي طورناها في مختبرنا”.